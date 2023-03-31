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01.04.2023 14:30 - : -
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31 марта 2023, 22:01 | Обновлено 31 марта 2023, 22:13
274
0

Манчестер Сити – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Чемпионский забег с препятствиями

31 марта 2023, 22:01 | Обновлено 31 марта 2023, 22:13
274
0
Манчестер Сити – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 1 апреля, в Манчестере на стадионе «Этихад» состоится матч двадцать девять тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Стартовый свисток рефери Саймона Хупера из Суиндона прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

Манчестер Сити


У действующего чемпиона Англии в этом сезоне наблюдаются большие проблемы с защитой титула. Коллектив Хосепа Гвардиолы отстает от лондонского «Арсенала» на восемь очков, имеет одну игру в запасе, однако и с этой «форой» дистанция между лидерами АПЛ выглядит достаточно существенной. Вдобавок ко всему прочему, «горожане», в отличие от «канониров» не отказались от претензий на еврокубковый трофей, и до сих пор ведут борьбу в Лиге чемпионов УЕФА. Матчи против мюнхенской «Баварии» – то, о чем мы будем говорить уже менее чем через две недели, а пока что у «Сити» впереди две важные игры чемпионата.

Подходят к ним футболисты Гвардиолы без опыта поражений на отрезке продолжительностью почти два месяца и с серией из шести побед подряд во всех турнирах. Особенно страшно должно становиться будущему сопернику «Манчестер Сити» от количества забитых мячей в исполнении «горожан» в двух последних играх – шесть получил «Бернли» в Кубке Англии и семь голов отправилось в ворота РБ «Лейпциг» в Лиге чемпионов. И ведь так и не скажешь, что эта же команда еще недавно с трудом взламывала оборону «Кристал Пэлас» (1:0). Впрочем, путь к потенциальному чемпионству никогда не был коротким для клуба из Манчестера, и особое внимание будет уделяться домашней игре против «Арсенала» в конце апреля. Но и до того момента есть достаточно соперников, в играх против которых «Сити» может оступиться.

Ливерпуль


Еще несколько лет назад наличие «Ливерпуля» среди претендентов на чемпионский титул заставляло «Манчестер Сити» изрядно поднапрячься. Сейчас же ситуация заключается в том, что это как раз-таки «красным» необходимо прилагать все усилия к тому, чтобы с их потенциальными возможностями считались остальные ведущие команды лиги. Дело в том, что коллектив Юргена Клоппа нынче лишь довольствуется местом вблизи к зоне еврокубков, куда их совершенно не намерены пускать «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». При этом, худшее положение в этой заочной борьбе имеет именно лондонский коллектив, так как у «Ливерпуля» есть еще две игры в запасе на фоне семи очков разницы между командами.

Проблема в том, что в этих двух встречах «красные» будут противостоять «Челси» и «Фулхэму», которые также хотят попасть в еврокубки на следующий год. С учетом того, насколько команда Клоппа нынче выглядит нестабильной, легкой прогулки в тех встречах для них не предвидится. А играет «Ливерпуль» нынче очень нестабильно. Безумные 7:0 против «Манчестер Юнайтед» сменились двумя поражениями по 0:1 от «Борнмута» и «Реала», после которых команда завершила свой путь в Лиге чемпионов и отдалилась от главной цели в чемпионате. Очевидно, что борьба еще не завершена, но матч против «Сити» – лишь начало пути с препятствиями в виде «Челси», «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Вест Хэма», который предстоит пройти команде в апреле.

Ориентировочные составы


«Манчестер Сити»: Эдерсон – Аке, Диаш, Стоунз, Уокер – Гюндоган, Родри, де Брюйне – Грилиш, Холанд, Силва.

«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Эллиотт, Фабіньо, Хендерсон – Нуньес, Гакпо, Салах.

Не сыграют: Менди, Фоден, Холанд – Байцетич, Рэмси, Алькантара, Гомес, Луис Диас, Цимикас.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке фавориты отпраздную очередной успех. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Манчестер Сити» (-0.5) с коэффициентом 1.75.

1 апреля, суббота

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль»
Манчестер. «Этихад». 14:30
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta
Арбитр: Саймон Хупер (Суиндон, Англия)
Прогноз Sport.ua – 2:1
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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