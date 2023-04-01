01.04.2023 14:30 – FT 4 : 1
Англия01 апреля 2023, 21:07 | Обновлено 01 апреля 2023, 21:44
742
1
Ман Сити – Ливерпуль – 4:1. Горожане с камбеком оформили разгром. Видео
Смотрите видеообзор матча 29-го тура АПЛ
01 апреля 2023, 21:07 | Обновлено 01 апреля 2023, 21:44
742
1
В субботу, 1 апреля, состоялся матч 29-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «горожан».
Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua
Чемпионат Англии по футболу. 29-й тур
Манчестер Сити – Ливерпуль – 4:1
Голы: Альварес, 27, Де Брюйне, 46, Гюндоган, 53, Грилиш, 74 – Салах, 17
События матча
74’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Грилиш (Манчестер Сити).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Манчестер Сити).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 01 апреля 2023, 11:01 0
ВСУ успешно сокращают ряды оккупантов
Олимпийские игры | 01 апреля 2023, 12:50 4
Ведомство Томаса Баха выступило с критикой
Бокс | 01.04.2023, 12:11
Футбол | 01.04.2023, 19:18
Футбол | 01.04.2023, 18:27
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Это было и так понятно что Мансити и Ливерпуль сейчас это разный уровень.Ливерпуль вообще становится середняком без амбиций
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.03.2023, 19:57 35
31.03.2023, 09:32 6
31.03.2023, 15:11 7
31.03.2023, 12:35 7
31.03.2023, 06:55 2
30.03.2023, 19:07 2
31.03.2023, 19:45 7
30.03.2023, 22:23 75