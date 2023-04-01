В субботу, 1 апреля, состоялся матч 29-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «горожан».

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Чемпионат Англии по футболу. 29-й тур

Манчестер Сити – Ливерпуль – 4:1



Голы: Альварес, 27, Де Брюйне, 46, Гюндоган, 53, Грилиш, 74 – Салах, 17