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  4. Ман Сити – Ливерпуль – 4:1. Горожане с камбеком оформили разгром. Видео
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
01.04.2023 14:30 – FT 4 : 1
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 апреля 2023, 21:07 | Обновлено 01 апреля 2023, 21:44
742
1

Ман Сити – Ливерпуль – 4:1. Горожане с камбеком оформили разгром. Видео

Смотрите видеообзор матча 29-го тура АПЛ

01 апреля 2023, 21:07 | Обновлено 01 апреля 2023, 21:44
742
1
Ман Сити – Ливерпуль – 4:1. Горожане с камбеком оформили разгром. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 1 апреля, состоялся матч 29-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «горожан».

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

Чемпионат Англии по футболу. 29-й тур

Манчестер Сити – Ливерпуль – 4:1

Голы: Альварес, 27, Де Брюйне, 46, Гюндоган, 53, Грилиш, 74 – Салах, 17

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Грилиш (Манчестер Сити).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Манчестер Сити).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Sher15
Это было и так понятно что Мансити и Ливерпуль сейчас это разный уровень.Ливерпуль вообще становится середняком без амбиций 
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