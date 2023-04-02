Пеп ГВАРДИОЛА: «Это была идеальная игра»
Тренер «Манчестер Сити» – о матче против «Ливерпуля»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу 4:1 над «Ливерпулем» в 29-м туре АПЛ:
«С первой и до последней минуты это была идеальная игра. Когда мы пропустили гол, мы играли действительно хорошо. Конечно, они всегда представляют угрозу при переходах, но мы играли действительно хорошо во всех отделениях. Это было одно из наших лучших выступлений за эти семь лет.
Игроки знали, что играли неплохо, даже когда мы уступали в счёте. Мы немного скорректировали нашу игру в перерыве. Конечно, нам повезло забить второй гол, но наша игра действительно была стабильной на протяжении всех 93 минут матча».
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