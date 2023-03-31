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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
01.04.2023 14:30 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
31 марта 2023, 22:30 |
141
0

Манчестер Сити – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1 апреля в 14:30 по Киеву

31 марта 2023, 22:30 |
141
0
Манчестер Сити – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 1 апреля, состоится матч 29-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум», стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени. Арбитр встречи – Саймон Хупер из Суиндона.

В Украине матч будет транслировать Setanta Sports.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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