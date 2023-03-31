01.04.2023 14:30 - : -
Англия31 марта 2023, 22:30 |
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Манчестер Сити – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1 апреля в 14:30 по Киеву
31 марта 2023, 22:30 |
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В субботу, 1 апреля, состоится матч 29-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум», стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени. Арбитр встречи – Саймон Хупер из Суиндона.
В Украине матч будет транслировать Setanta Sports.
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