Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Долгожданная победа Ротаня. Александрия на своем поле разгромила Ворсклу
Чемпионат Украины
Александрия
01.04.2023 15:00 – FT 3 : 0
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 апреля 2023, 16:57 | Обновлено 01 апреля 2023, 17:47
1830
8

Долгожданная победа Ротаня. Александрия на своем поле разгромила Ворсклу

Александрийцы уверенно обыграли соперников

01 апреля 2023, 16:57 | Обновлено 01 апреля 2023, 17:47
1830
8
Долгожданная победа Ротаня. Александрия на своем поле разгромила Ворсклу
УПЛ

В заключительном поединке игрового дня 19 тура Украинской Премьер-лиги встретились «Александрия» и «Ворскла». Зимой команду из Кировоградской обасти возглавил Руслан Ротань, но в четырех матчах не сумел привести своих подопечных к победе. Александрийцы играли исключительно вничью, а в целом ничейная серия «горожан» достигла пяти матчей. «Зелено-белые» в 2023 году также пока не побеждали: 1 поражение и 2 ничьи.

Команды начали встречу в неспешном темпе. Хозяева поля демонстрировали большее стремление идти в атаку, но моментов у ворот не возникало. У полтавчан конструктивная игра не шла, и они не могли подобраться к штрафной соперников. По такой вялой игре подопечные Ротаня неожиданно открыли счет в матче. Третьяков сделал рывок по правому флангу и прострелил на линию вратарской. Кожушко, который был на острие, не добрался до мяча, но снаряд в собственные ворота срезал Пердута.

Полтавчане начали действовать активнее и заработали перспективный штрафной напротив ворот. Кравец исполнил стандарт не лучшим образом, пробив в стенку. Незадолго до перерыва отличный шанс удвоить преимущество своей команды упустил Кожушко, который пробил мимо ворот из выгодной позиции. А уже через несколько минут Кожушко исправился, в борьбе с оппонентом сделав скидку на Кулакова, который пробил мимо голкипера. Для форварда это был первый гол в составе «Александрии».

Полтавчане активно начали вторую половину встречи, но этого было недостаточно для создания голевых моментов. Вспоминается, разве что, удар Юрченко, с которым уверенно справился Шевченко. К тому же, пытаясь переломить ход матча, полтавчане оставляли бреши на своей половине поля. И хозяева этим пытались воспользоваться: в одном из эпизодов только своевременный выход Исенко не дал Кожушко добраться до мяча у штрафной «Ворсклы».

Пытался обострить игру своими кроссами Бацула, который вышел на замену в перерыве. Но в целом «желто-черные» контролировали ход событий и уверенно обороняли добытый в первом тайме результат. А после очередного стандарта точку в матче поставил Логинов, который замкнул навес с углового. В оставшееся время полтавчане пытались забить гол престижа, но и этого сделать не смогли.

Таким образом, «Александрия» одержала первую победу под руководством Руслана Ротаня. В следующем туре команды сыграют домашние поединки. «Александрия» встретится с «Черноморцем», а «Ворскла» сыграет с «Ингульцом».

Украинская Премьер-лига. 19 тур.

«Александрия» – «Ворскла» – 3:0

Пердута (25, автогол), Кулаков (41), Логинов (78)

Рамирес (9)

«Александрия»: Шевченко, Цуриков, Бабогло, Логинов, Мирошниченко (Кобзарь, 75), Рыбалка, Ковалец (Михайленко, 64), Третьяков, Кожушко (Калитвинцев, 58), Мустафаев (Сигеев, 75), Кулаков (Копина, 64)

«Ворскла»: Исенко, Кравец, Хрипчук (Скляр, 76), Л.Рамирес (Бацула, 46), Пердута, Юрченко, Сефери, Павлюк, Лопес (Кане, 58), Фелипе (Олейник, 64), Степанюк (Челядин, 46)

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

КСК «Ника» (Александрия)

АЛЕКСАНДРИЯ – ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Александрия – Ворскла – 3:0. Первые голы Кулакова и Логинова. Видео голов
Заря – Рух. Текстовая трансляция матча
Владимир ШАРАН: «Подумать не могли, что Минай проиграет этот матч»
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Александрия - Ворскла отчеты
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Усик и Фьюри готовятся к большому бою»
Бокс | 01 апреля 2023, 10:20 1
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик и Фьюри готовятся к большому бою»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик и Фьюри готовятся к большому бою»

Британец – о вероятной встрече в ринге Усика и Тайсона Фьюри

Шесть батальонов. Германия назвала общее количество танков для ВСУ
Война | 01 апреля 2023, 15:48 8
Шесть батальонов. Германия назвала общее количество танков для ВСУ
Шесть батальонов. Германия назвала общее количество танков для ВСУ

Всего 160 танков Leopard 1 и 2

Жирона с Цыганковым вырвала победу на 88-й минуте в игре с Эспаньолом
Футбол | 01.04.2023, 17:01
Жирона с Цыганковым вырвала победу на 88-й минуте в игре с Эспаньолом
Жирона с Цыганковым вырвала победу на 88-й минуте в игре с Эспаньолом
Шахтер хочет подписать Джона Кеннеди
Футбол | 31.03.2023, 22:42
Шахтер хочет подписать Джона Кеннеди
Шахтер хочет подписать Джона Кеннеди
Деньги и победа над Дюбуа. У Фьюри назвали условия боя против Усика
Бокс | 31.03.2023, 19:45
Деньги и победа над Дюбуа. У Фьюри назвали условия боя против Усика
Деньги и победа над Дюбуа. У Фьюри назвали условия боя против Усика
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Springfield
Вернидуб гораздо дольше ждал первой победы за Кривбасс.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
etorfine
Потренувався на збірній))
Ответить
+1
SeM077
Та коли вже попруть Скрипника, цього недотренера. Скільки можна знущатись над командою. Верніть Максимова. 
Ответить
+1
⬆️
Так Руслан Петрович может и Динамо возглавить.
Ответить
0
BekXan
Черговий бездарний матч Скрипника...
Ответить
0
Remark
Ну всё! Теперь можно и тренером в Челси звать.
Ответить
0
Фанькин кот
Александрии щас везёт
Фарт у неё немного прёт
И я верю, что динамку
Она-то обойдёт!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
7 футболистов, вокруг которых летом будет основная трансферная шумиха
7 футболистов, вокруг которых летом будет основная трансферная шумиха
31.03.2023, 12:15 12
Футбол
Саудовская Аравия предлагала Усику втрое больше за бой с Фьюри
Саудовская Аравия предлагала Усику втрое больше за бой с Фьюри
31.03.2023, 14:10
Бокс
ЛОМАЧЕНКО: «Это мой последний шанс стать абсолютным чемпионом мира»
ЛОМАЧЕНКО: «Это мой последний шанс стать абсолютным чемпионом мира»
31.03.2023, 05:42 16
Бокс
Тренер Жироны: «Цыганков делает разницу в плане голов и ассистов»
Тренер Жироны: «Цыганков делает разницу в плане голов и ассистов»
31.03.2023, 15:11 7
Футбол
Шахтер подал жалобу в Еврокомиссию по спору с ФИФА. Названа причина
Шахтер подал жалобу в Еврокомиссию по спору с ФИФА. Названа причина
30.03.2023, 20:16 26
Футбол
ВИДЕО. Полный игнор. Девин Хейни не подал руку Ломаченко
ВИДЕО. Полный игнор. Девин Хейни не подал руку Ломаченко
31.03.2023, 04:55 8
Бокс
Оксана БАЮЛ: «Украина перешла к запрету соревноваться собственным атлетам»
Оксана БАЮЛ: «Украина перешла к запрету соревноваться собственным атлетам»
01.04.2023, 03:27 9
Зимние виды
К Яремчуку есть интерес в немецкой Бундеслиге
К Яремчуку есть интерес в немецкой Бундеслиге
31.03.2023, 16:32 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности