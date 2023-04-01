Долгожданная победа Ротаня. Александрия на своем поле разгромила Ворсклу
Александрийцы уверенно обыграли соперников
В заключительном поединке игрового дня 19 тура Украинской Премьер-лиги встретились «Александрия» и «Ворскла». Зимой команду из Кировоградской обасти возглавил Руслан Ротань, но в четырех матчах не сумел привести своих подопечных к победе. Александрийцы играли исключительно вничью, а в целом ничейная серия «горожан» достигла пяти матчей. «Зелено-белые» в 2023 году также пока не побеждали: 1 поражение и 2 ничьи.
Команды начали встречу в неспешном темпе. Хозяева поля демонстрировали большее стремление идти в атаку, но моментов у ворот не возникало. У полтавчан конструктивная игра не шла, и они не могли подобраться к штрафной соперников. По такой вялой игре подопечные Ротаня неожиданно открыли счет в матче. Третьяков сделал рывок по правому флангу и прострелил на линию вратарской. Кожушко, который был на острие, не добрался до мяча, но снаряд в собственные ворота срезал Пердута.
Полтавчане начали действовать активнее и заработали перспективный штрафной напротив ворот. Кравец исполнил стандарт не лучшим образом, пробив в стенку. Незадолго до перерыва отличный шанс удвоить преимущество своей команды упустил Кожушко, который пробил мимо ворот из выгодной позиции. А уже через несколько минут Кожушко исправился, в борьбе с оппонентом сделав скидку на Кулакова, который пробил мимо голкипера. Для форварда это был первый гол в составе «Александрии».
Полтавчане активно начали вторую половину встречи, но этого было недостаточно для создания голевых моментов. Вспоминается, разве что, удар Юрченко, с которым уверенно справился Шевченко. К тому же, пытаясь переломить ход матча, полтавчане оставляли бреши на своей половине поля. И хозяева этим пытались воспользоваться: в одном из эпизодов только своевременный выход Исенко не дал Кожушко добраться до мяча у штрафной «Ворсклы».
Пытался обострить игру своими кроссами Бацула, который вышел на замену в перерыве. Но в целом «желто-черные» контролировали ход событий и уверенно обороняли добытый в первом тайме результат. А после очередного стандарта точку в матче поставил Логинов, который замкнул навес с углового. В оставшееся время полтавчане пытались забить гол престижа, но и этого сделать не смогли.
Таким образом, «Александрия» одержала первую победу под руководством Руслана Ротаня. В следующем туре команды сыграют домашние поединки. «Александрия» встретится с «Черноморцем», а «Ворскла» сыграет с «Ингульцом».
Украинская Премьер-лига. 19 тур.
«Александрия» – «Ворскла» – 3:0
Пердута (25, автогол), Кулаков (41), Логинов (78)
Рамирес (9)
«Александрия»: Шевченко, Цуриков, Бабогло, Логинов, Мирошниченко (Кобзарь, 75), Рыбалка, Ковалец (Михайленко, 64), Третьяков, Кожушко (Калитвинцев, 58), Мустафаев (Сигеев, 75), Кулаков (Копина, 64)
«Ворскла»: Исенко, Кравец, Хрипчук (Скляр, 76), Л.Рамирес (Бацула, 46), Пердута, Юрченко, Сефери, Павлюк, Лопес (Кане, 58), Фелипе (Олейник, 64), Степанюк (Челядин, 46)
Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
КСК «Ника» (Александрия)
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