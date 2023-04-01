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01.04.2023 15:00 – FT 3 : 0
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Украина. Премьер лига
01 апреля 2023, 22:16 | Обновлено 01 апреля 2023, 22:17
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Руслан РОТАНЬ: «Хорошо изучили Ворсклу»

Главный тренер «Александрии» – о победе а матче 19-го тура УПЛ

01 апреля 2023, 22:16 | Обновлено 01 апреля 2023, 22:17
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0
Руслан РОТАНЬ: «Хорошо изучили Ворсклу»
ФК Александрия. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал уверенную победу над полтавской «Ворсклой» (3:0).

«Была очень трудная игра, много борьбы в игре один в один. Но мы на это настраивались, хорошо изучили команду «Ворскла». У полтавчан достаточно хороших футболистов в команде.

Что касается самоотдачи, то она у нас была на очень высоком уровне. Что касается самой игры, да, были какие-то ошибки, но я считаю, что сегодня матч был эмоционален, богат борьбой, которую нужно было выиграть.

Считаю, что наша команда с этим очень хорошо справилась», – сказал Ротань.

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Руслан Ротань Александрия Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия - Ворскла
Источник ФК Александрия
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