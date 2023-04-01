Руслан РОТАНЬ: «Хорошо изучили Ворсклу»

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал уверенную победу над полтавской «Ворсклой» (3:0).

«Была очень трудная игра, много борьбы в игре один в один. Но мы на это настраивались, хорошо изучили команду «Ворскла». У полтавчан достаточно хороших футболистов в команде.

Что касается самоотдачи, то она у нас была на очень высоком уровне. Что касается самой игры, да, были какие-то ошибки, но я считаю, что сегодня матч был эмоционален, богат борьбой, которую нужно было выиграть.

Считаю, что наша команда с этим очень хорошо справилась», – сказал Ротань.