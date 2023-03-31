В субботу, 1 апреля, состоится поединок 19 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Ворскла». Матч пройдет в Александрии на КСК «Ника», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

В турнирной таблице команды разделяют восемь очков: александрийцы опережают «зелено-белых». «Александрия» идет с пятиматчевой (!) ничейной серией. При этом четыре мировые «горожане» расписали в 2023 году, а Руслан Ротань пока так и не смог одержать победу со своей новой командой. «Ворскла» имеет в своем пассиве четырехматчевую безвыигрышную серию (2 поражения и 2 ничьи). Таким образом, возможная победа станет первой для одной из команд в текущем году.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.