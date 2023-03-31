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Александрия
01.04.2023 15:00 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
31 марта 2023, 01:16 |
40
0

Александрия – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 19 тура Украинской Премьер-лиги

31 марта 2023, 01:16 |
40
0
Александрия – Ворскла. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 1 апреля, состоится поединок 19 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Ворскла». Матч пройдет в Александрии на КСК «Ника», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

В турнирной таблице команды разделяют восемь очков: александрийцы опережают «зелено-белых». «Александрия» идет с пятиматчевой (!) ничейной серией. При этом четыре мировые «горожане» расписали в 2023 году, а Руслан Ротань пока так и не смог одержать победу со своей новой командой. «Ворскла» имеет в своем пассиве четырехматчевую безвыигрышную серию (2 поражения и 2 ничьи). Таким образом, возможная победа станет первой для одной из команд в текущем году.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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