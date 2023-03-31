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Чемпионат Украины
Александрия
01.04.2023 15:00 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
31 марта 2023, 16:58 |
59
0

Александрия – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Перезагрузит ли Ротань свои идеи после вояжа в сборные?

31 марта 2023, 16:58 |
59
0
Александрия – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Александрия

В субботу, 1 апреля, в Александрии на стадионе «Ника» состоится матч девятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Александрия» и полтавская «Ворскла». Стартовый свисток рефери прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Александрия


Коллектив из Кировоградской области под руководством Руслана Ротаня, в отличии от первой половины сезона во главе с Юрием Гурой, отличает стабильность. Однако это далеко не та стабильность, о которой могут мечтать болельщики команды. Четыре официальные встречи 2023 года – четыре ничейных исхода. Казалось бы, команда стабильно набирает очки, но в ситуации в верхней половине турнирной таблицы как раз-таки потеря двух из трех возможных баллов после каждого матча имеет гораздо большее значение на длительной дистанции. Отставание от киевского «Динамо» составляет уже пять баллов, но есть еще матч в запасе, поэтому «бело-синим» точно не стоит расслабляться.

Ротань за время международной паузы, среди всех остальных наставников команд-участниц УПЛ, имел, наверное, уникальный опыт. Так или иначе, а отработать во главе национальной и молодежной сборных по два матча за столь короткий срок было серьезным вызовом. Главный тренер «Александрии» при этом еще и успел в очередной раз посмотреть на своих подопечных на клубном уровне по типу Дмитрия Михайленко или Дениса Мирошниченко. Да и, в целом, сказать, что у «полиграфов» есть какие-то проблемы с подбором исполнителей на каждой позиции, было бы совершенно неуместно.

Состав клуба соткан из опытных исполнителей, среди которых уже сейчас заметно выделяются юные футболисты с большими амбициями вроде того же Эмиля Мустафаева. Вот только где результаты? Команда начала с ничьей 3:3 против «Металлиста 1925», потом были 2:2 против «Днепра-1», после которых случились 1:1 против «Миная», а на паузу «Александрия» ушла с 0:0 против «Металлиста». Как видим, доступные варианты счетов по нисходящей себя исчерпали, и посему главный вопрос – что дальше?

Ворскла


А дальше у «полиграфов» в календаре стоит полтавская «Ворскла», с которой они уже делили очки в первой половине сезона. А если еще и не брать в учет товарищеские матчи между этими командами, то станет очевидным интересный факт – «зелено-белые» и «Александрия» имеют абсолютное равенство по числу побед и мировых исходов в очных противостояниях. С учетом того, что команда Юрия Максимова 2023 год начала также неуверенно, как и проводит текущую кампанию в целом, она будет искать заветные баллы где угодно. В конце футбольного года у полтавчан запланированы матчи против «Динамо», «Днепра-1» и «Шахтера», каждый из которых будет решать собственные турнирные задачи.

Проблемы руководства клуба сопровождают выступления полтавчан уже не первый год, однако команда до этого как-то справлялась с достижением сравнительно неплохих результатов. В этом же сезоне дела обстоят совершенно иным образом, и уж точно не уход условного полузащитника Венсана Тилля настолько сильно влияет на качество футбола в исполнении «Ворсклы».

В составе «зелено-белых» все так же заметны Игорь Пердута, Владимир Чеснаков, Руслан Степанюк, а в последнее время особую роль отыгрывают Таулант Сефери и вратарь Павел Исенко, которого уже называют главным антипенальтистом текущего чемпионата. И пусть у команды Скрипника все достаточно неплохо в плане забитых мячей, однако четыре матча без побед кряду уже отбросили ее за экватор турнирной таблицы, а возможные последующие неудачи и вовсе грозят попаданием в зону вылета.

История встреч


Футбольные пути «Александрии» и «Ворсклы» ранее пересекались 30 раз в рамках УПЛ, Первых лиг Украины и СССР, а также Кубка Украины. Наблюдается равенство по количеству побед обеих команд – 10 успешных матчей «полиграфов» против 10 побед полтавчан, тогда как 10 встреч завершились вничью. Последний раз команды играли между собой в официальном матче в сентябре прошлого года – игра в Ужгороде на «Авангарде» завершилась ничьей без забитых мячей (0:0).

Ориентировочные составы


«Александрия»: Шевченко – Цуриков, Бабогло, Бондаренко, Мирошниченко – Ковалец, Михайленко, Мустафаєв – Третьяков, Кулаков, Калітвінцев.

«Ворскла»: Исенко – Бацула, Чеснаков, Рамирес, Пердута – Павлюк, Челядин – Олейник, Родригес – Сефери, Степанюк.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что хозяева добудут победу с минимальным преимуществом. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Александрия» (-0.5) с коэффициентом 2.75.

1 апреля, суббота

«Александрия» – «Ворскла»
Александрия. «Ника». 15:00
Прямая ТВ-трансляция – платформа Setanta Sports
АЛЕКСАНДРИЯ – ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр:
Прогноз Sport.ua – 1:0
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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