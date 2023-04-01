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Чемпионат Украины
Александрия
01.04.2023 15:00 – FT 3 : 0
Ворскла
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Украина. Премьер лига
01 апреля 2023, 17:52 | Обновлено 01 апреля 2023, 20:48
1072
0

Александрия – Ворскла – 3:0. Первые мячи Кулакова и Логинова. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 19-го тура УПЛ

01 апреля 2023, 17:52 | Обновлено 01 апреля 2023, 20:48
1072
0
Александрия – Ворскла – 3:0. Первые мячи Кулакова и Логинова. Видео голов
УПЛ

В субботу, 1 апреля, состоялся матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Александрия» и «Ворскла». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

На 25-й минуте встречи счет в матче был открыт после автогола Игоря Пердуты. Спустя 16 минут Андрей Кулаков, который в зимнее трансферное окно присоединился к «Александрии» из «Шахтера», забил второй в ворота полтавской команды.

На 78-й минуте после ассиста сегодняшнего именинника Сергея Рыбалки гол забил Сергей Логинов. Для него, как и для Кулакова, этот мяч стал первым в футболке «Александрии».

Чемпионат Украины по футболу. 19-й тур

Александрия – Ворскла – 3:0

Голы: Пердута, 25 (автогол), Кулаков, 41, Логинов, 78

ГОЛ! 1:0 Пердута (автогол), 25 мин.

ГОЛ! 2:0 Кулаков, 41 мин.

ГОЛ! 3:0 Логинов, 78 мин.

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Логинов (Александрия).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Кулаков (Александрия).
25’
ГОЛ ! Автогол забил Игорь Пердута (Ворскла).
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Источник Sport.ua
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