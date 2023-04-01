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ATP
01 апреля 2023, 08:14 | Обновлено 01 апреля 2023, 08:19
781
1

Алькарас покинет вершину. Стали известны финалисты Мастерса в Майами

Испанец не подтвердит свой успех прошлого года

01 апреля 2023, 08:14 | Обновлено 01 апреля 2023, 08:19
781
1
Алькарас покинет вершину. Стали известны финалисты Мастерса в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас завершил борьбу на хардовом турнире серии АТР 1000 в Майами (США).

Он в полуфинале соревнований в трех сетах проиграл Яннику Синнеру из Италии – 7:6 (7:4), 4:6, 2:6. Неудача на кортах во Флориде обернется для Алькараса не только потерей титула, который он там завоевал в прошлом году, а и потерей первого места в мировом рейтинге.

Номером один в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалом станет серб Новак Джокович. Напомним, 22-кратный победитель турниров серии Grand Slam уже имеет в активе 380 недель на первой позиции реестра, что является историческим рекордом.

Вторым финалистом турнира в Майами стал даниил медведев, который в борьбе за место в финале обыграл карена хачанова в трех сетах.

АТР Майами. 1/2 финала

даниил медведев (4) – карен хачанов (14) – 7:6 (7:5), 3:6, 6:3

Карлос Альварес (Испания, 1) – Янник Синнер (Италия, 10) – 7:6 (7:4), 4:6, 2:6

Финальная игра турнира состоится в воскресенье, 2 апреля.

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ATP Майами Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер
Источник Sport.ua
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Максим Колісник
Здається новину хтось п'яний писав)
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