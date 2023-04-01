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  4. Шанс для Шахтера? У Палмейраса проблемы с молодым талантом
Бразилия
01 апреля 2023, 10:50 |
608
0

Шанс для Шахтера? У Палмейраса проблемы с молодым талантом

Клуб из Сан-Паулу не может договориться о полном выкупе экономических прав на Кевина

01 апреля 2023, 10:50 |
608
0
Шанс для Шахтера? У Палмейраса проблемы с молодым талантом
ФК Палмейрас. Кевин

У бразильского «Палмейраса» возникли проблемы с 20-летним левым вингером Кевином, который стал одной из главных звезд крайнего розыгрыша Копиньи – молодежного Кубка Сан-Паулу.

Как сообщает журналист Хорхе Никола, в последнее время «Палмейрас» вышел на связь с «Деспортиво Бразил», пытаясь выкупить 40% экономических прав на игрока, вдобавок к тем 50%, которые ранее клуб уже приобрел, однако эта затея провалилась.

«Кевин был игроком «Деспортиво Бразил», и «Палмейрас» купил 50% экономических прав на него за 400 тысяч бразильских реалов. Существует договорное положение, которое позволяет «Палмейрасу» купить еще 20% за 1 миллион реалов. Но «Палмейрас» постарался быть очень хитрым в контактах с «Деспортиво Бразил» и предложил 800 тысяч реалов за 40%. На это «Деспортиво Бразил» ответил отказом, так как недавно донецкий «Шахтер» предлагал за Кевина 10 миллионов евро».

«По этой причине главный тренер «Палмейраса» Абель Феррейра решил притормозить идею использования игрока в основном составе. После того, как он добился успеха в Копинье, идея заключалась в том, чтобы Кевин начал выступать за первую команду. Этого не произошло, и Кевин продолжает играть за «Палмейрас» U-20», - сообщил журналист.

Ранее сообщалось, что «Палмейрас» оценивает возможность предложить «Шахтеру» 10 миллионов евро и Кевина за трансфер хавбека Педриньо, ныне играющего в аренде за «Атлетико Минейро».

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Кевин Палмейрас Деспортиво Бразил трансферы Шахтер Донецк
Источник Torcedores
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