Палмейрас готов заплатить Шахтеру 10 млн за Педриньо и отдать Кевина

24-летний хавбек «Шахтера» Педриньо, который был подписан донецким клубом из «Бенфики» летом 2021 года за 18 миллионов евро, вероятнее всего, больше не будет играть за «горняков».

В настоящий момент Педриньо выступает на родине за «Атлетико Минейро», где у него есть арендный договор до 30 июня.

«Атлетико Минейро» хотел бы сохранить Педриньо в своих рядах, но не имеет финансовых возможностей удовлетворить запросы «Шахтера», которые составляют 20 миллионов евро.

В то же время интерес к Педриньо проявляет «Палмейрас», где уже строят планы на 2024 год. В частности, этот клуб готов заплатить «Шахтеру» 10 миллионов евро за Педриньо, а также отдать молодого вингера Кевина, по которому ранее «горняки» уже торговались.

Напомним, в начале нынешнего года сообщалось, что «Шахтер» предлагал за Кевина 15 миллионов евро, включая бонусы, но получил отказ.