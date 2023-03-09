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  4. Палмейрас готов заплатить Шахтеру 10 млн за Педриньо и отдать Кевина
Украина. Премьер лига
09 марта 2023, 10:30 |
1735
1

Палмейрас готов заплатить Шахтеру 10 млн за Педриньо и отдать Кевина

Сделка планируется на следующий год

09 марта 2023, 10:30 |
1735
1
Палмейрас готов заплатить Шахтеру 10 млн за Педриньо и отдать Кевина
Instagram. Педриньо

24-летний хавбек «Шахтера» Педриньо, который был подписан донецким клубом из «Бенфики» летом 2021 года за 18 миллионов евро, вероятнее всего, больше не будет играть за «горняков».

В настоящий момент Педриньо выступает на родине за «Атлетико Минейро», где у него есть арендный договор до 30 июня.

«Атлетико Минейро» хотел бы сохранить Педриньо в своих рядах, но не имеет финансовых возможностей удовлетворить запросы «Шахтера», которые составляют 20 миллионов евро.

В то же время интерес к Педриньо проявляет «Палмейрас», где уже строят планы на 2024 год. В частности, этот клуб готов заплатить «Шахтеру» 10 миллионов евро за Педриньо, а также отдать молодого вингера Кевина, по которому ранее «горняки» уже торговались.

Напомним, в начале нынешнего года сообщалось, что «Шахтер» предлагал за Кевина 15 миллионов евро, включая бонусы, но получил отказ.

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Источник Somos Fanáticos
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Петя Рудик
Треба погоджуватись.
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