Замена Мудрику из Бразилии. Палмейрас отклонил новое предложение Шахтера
Донецкий клуб пытается подписать Кевина
Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» отклонил очередное предложение донецкого «Шахтера» по бразильскому левому вингеру Кевину.
Сообщается, что «горняки» сделали уже четвертый запрос по бразильцу. На этот раз «Шахтер» предложил 15 миллионов евро, но все равно получил отказ.
Ранее донецкий клуб предлагал 4 миллиона, затем 5 миллионов, потом 10 и теперь – 15. «Шахтер» настроен заполучить Кевина и заменить Михаила Мудрика, который в середине января 2023 года перешел в «Челси».
Кевин провел 5 матчей за «Палмейрас» в Копинье (молодежный Кубок Сан-Паулу), в которых отличился 3 забитыми мячами и 4 ассистами.
Контракт Кевина с «Палмейрасом» рассчитан до 30 июня 2026 года.
A proposta do Shakhtar por Kevin poderia chegar até 15 milhões de euros.— Palestra News (@Palestra_News_) January 26, 2023
Porém, o Palmeiras recusou por entender que se trata de uma grande promessa e que deve começar a ganhar espaço nos profissionais.
🗞 @andrehernan (🌕) pic.twitter.com/Au1W9Ih3Fa
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