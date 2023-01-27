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  4. Замена Мудрику из Бразилии. Палмейрас отклонил новое предложение Шахтера
Украина. Премьер лига
27 января 2023, 11:35 | Обновлено 27 января 2023, 11:48
551
2

Замена Мудрику из Бразилии. Палмейрас отклонил новое предложение Шахтера

Донецкий клуб пытается подписать Кевина

27 января 2023, 11:35 | Обновлено 27 января 2023, 11:48
551
2
Замена Мудрику из Бразилии. Палмейрас отклонил новое предложение Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» отклонил очередное предложение донецкого «Шахтера» по бразильскому левому вингеру Кевину.

Сообщается, что «горняки» сделали уже четвертый запрос по бразильцу. На этот раз «Шахтер» предложил 15 миллионов евро, но все равно получил отказ.

Ранее донецкий клуб предлагал 4 миллиона, затем 5 миллионов, потом 10 и теперь – 15. «Шахтер» настроен заполучить Кевина и заменить Михаила Мудрика, который в середине января 2023 года перешел в «Челси».

Кевин провел 5 матчей за «Палмейрас» в Копинье (молодежный Кубок Сан-Паулу), в которых отличился 3 забитыми мячами и 4 ассистами.

Контракт Кевина с «Палмейрасом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Палмейрас Шахтер Донецк Кевин трансферы трансферы УПЛ Михаил Мудрик
Источник Twitter
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Умник
Интересно Ваня Петряк, спросит нахрена вы меня взяли?, или нет?
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0
Gargantua
)))
а чем Кевин хуже Антони?
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0
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