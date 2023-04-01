Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Три из четырех для Ковальца. Ингулец дожал Минай
Чемпионат Украины
Минай
01.04.2023 12:00 – FT 1 : 2
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 апреля 2023, 13:59 | Обновлено 01 апреля 2023, 14:27
1166
1

Три из четырех для Ковальца. Ингулец дожал Минай

В компенсированное время команда из Петрово получила право на пенальти.

01 апреля 2023, 13:59 | Обновлено 01 апреля 2023, 14:27
1166
1
Три из четырех для Ковальца. Ингулец дожал Минай
УПЛ

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран по сравнению с прошлым туром сделал несколько изменений в стартовом составе. Вместо Булезы, Чуева, Воробчака и дисквалифицированного Немчанинова на поле вышли Трубочкин, Мельник, Рогозинский и Пономарь. Сергей Ковалец также внес коррективы в свой стартовый состав. Дебютировал в «Ингульце» Билык, перешедший из «Александрии», заменив Паламарчука, а вместо Одарюка, Мельничука, Марусича и дисквалифицированного Клименко в игру вступили Кравчук, Ченбай, Головкин и Поспелов.

Хозяева поля активнее начали этот поединок и уже в дебюте игры после углового розыгрыша Билык успевает опередить соперников. Также уверенно сыграл и Бандура после навесной передачи Кухарука. Напряжение на поле нарастало и арбитр матча Катерина Монзуль начала усмирять страсти с помощью желтых карточек.

А в середине тайма минайцы сумели первыми открыть счет. После розыгрыша углового с правого фланга Кравчук в окружении соперников сумел метко пробить головой мимо Билыка в дальний угол ворот. Для Юрия это уже вторая игра подряд, где он отличается забитыми голами.

Обе команды быстро переходили от обороны к атаке. Мог увеличить преимущество в счете Гечев, но его дальний удар пришелся в Ченбая. Под конец тайма гости выполнили несколько штрафных ударов, но им не хватало точности, в частности удару в исполнении Головкина.

Во время перерыва оба тренера сделали по одной замене, выпустив на поле нападающих. Петровцы пытались сравнять счет и такую возможность имел Даниил Кравчук, но, завершая передачу, он попал в защитника. Мог во втором подряд матче чемпионата отличиться и Головкин, но Бандура ногами ликвидировал угрозу у своих ворот.

Не хватило точности и опытному Кучуренко, пробившему выше ворот. Хватается за голову Гечев, который сходу пытался завершить атаку, но пробил над рамкой ворот. И все же, к концу матча «Ингулец» сравнял счет. После суеты в штрафной минайцев «срезал» мяч в свои ворота Мельник, для которого это был первый автогол в УПЛ (в 24-й игре). Это был также и первый в УПЛ «самострел» соперников «Ингульца».

Но на этом неприятности для хозяев поля не завершились. В компенсированное время в своей штрафной сыграл рукой Мельник и опытный Ковалев реализовал пенальти, принеся своей команде волевую победу. Игроки «Ингульца» продолжают в УПЛ пробивать с «точки» без промахов – уже 10-й реализованный пенальти. Для «Миная» это был 100-й пропущенный гол в УПЛ.

Петровцы взяли реванш за поражение от минайцев в первом круге и продолжили два клубных рекордных сериала в чемпионатах. Голевая серия «Ингульца» длится 9 игр (12 мячей), а безничейная – 11 игр: 6 побед и 5 поражений.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Минай» – «Ингулец» - 1:2

Ю. Кравчук, 21 – Мельник, 84 (авт.), Ковалев, 90+5 (пен.)

Твердохлеб, 17, Мельник, 90+4

«Минай»: Бандура – Трубочкин (Булеза, 66), Мельник, Ю. Кравчук, Гончар – Шишка (Петько, 82), Витенчук – Гечев, Твердохлеб (Коломоец, 88), Рогозинский – Паламар (Вишневский, 46).

«Ингулец»: Билык – Ченбай (Марусич, 46), Смоляков, Поспелов, Ковалев, Нагиев – Казак, Кухарук, Кучеренко (Резепов, 82), Головкин (Одарюк, 82) – Д. Кравчук (Козыренко, 59).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков, Украина).

Стадион: «Минай-Арена» (с. Минай).

Удары (в створ): 6 (1) – 13 (5)
Угловые: 2 – 5
Оффсайды: 2 – 0.

МИНАЙ - ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C

По теме:
Стали известны стартовые составы на матч УПЛ Александрия – Ворскла
Верес – Кривбасс: стали известны стартовые составы
Металлист и Колос представили составы на поединок 19-го тура УПЛ
чемпионат Украины по футболу текстовая трансляция Украинская Премьер-лига Ингулец Минай Минай - Ингулец
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без Бушана и Буяльского. Динамо прибыло на матч УПЛ
Футбол | 01 апреля 2023, 14:12 0
Без Бушана и Буяльского. Динамо прибыло на матч УПЛ
Без Бушана и Буяльского. Динамо прибыло на матч УПЛ

Команда сыграет против «Львова»

К Яремчуку есть интерес в немецкой Бундеслиге
Футбол | 31 марта 2023, 16:32 3
К Яремчуку есть интерес в немецкой Бундеслиге
К Яремчуку есть интерес в немецкой Бундеслиге

Украинец может сменить клуб

Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко выглядит маленьким, но размер значения не имеет»
Бокс | 01.04.2023, 11:28
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко выглядит маленьким, но размер значения не имеет»
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко выглядит маленьким, но размер значения не имеет»
ВИДЕО. Джошуа и Франклин провели взвешивание: Энтони набрал вес после Усика
Бокс | 31.03.2023, 16:09
ВИДЕО. Джошуа и Франклин провели взвешивание: Энтони набрал вес после Усика
ВИДЕО. Джошуа и Франклин провели взвешивание: Энтони набрал вес после Усика
Оксана БАЮЛ: «Украина перешла к запрету соревноваться собственным атлетам»
Зимние виды | 01.04.2023, 03:27
Оксана БАЮЛ: «Украина перешла к запрету соревноваться собственным атлетам»
Оксана БАЮЛ: «Украина перешла к запрету соревноваться собственным атлетам»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Springfield
Автогол + пенальти и Ингулец = Ковалец.  
  Закон сохранения энергии за Черноморец.)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛОМАЧЕНКО: «Это мой последний шанс стать абсолютным чемпионом мира»
ЛОМАЧЕНКО: «Это мой последний шанс стать абсолютным чемпионом мира»
31.03.2023, 05:42 16
Бокс
Джон ФЬЮРИ: «Усик и Уайлдер проведут бой в Саудовской Аравии»
Джон ФЬЮРИ: «Усик и Уайлдер проведут бой в Саудовской Аравии»
31.03.2023, 06:55 2
Бокс
От ворот – до ворот: три номинирования Алексея Михайличенко на Золотой мяч
От ворот – до ворот: три номинирования Алексея Михайличенко на Золотой мяч
30.03.2023, 09:00 9
Футбол
Сергей САВЕЛИЙ: «Надеялся на помощь Ахметова по одному пикантному делу»
Сергей САВЕЛИЙ: «Надеялся на помощь Ахметова по одному пикантному делу»
30.03.2023, 15:05 12
Футбол
Манчестер Сити нашел замену Гвардиоле
Манчестер Сити нашел замену Гвардиоле
30.03.2023, 19:07 2
Футбол
Шахтер подал жалобу в Еврокомиссию по спору с ФИФА. Названа причина
Шахтер подал жалобу в Еврокомиссию по спору с ФИФА. Названа причина
30.03.2023, 20:16 26
Футбол
ВИДЕО. Полный игнор. Девин Хейни не подал руку Ломаченко
ВИДЕО. Полный игнор. Девин Хейни не подал руку Ломаченко
31.03.2023, 04:55 7
Бокс
Снова ошибка. Билодид получила дисквалификацию во втором турнире подряд
Снова ошибка. Билодид получила дисквалификацию во втором турнире подряд
31.03.2023, 21:23 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности