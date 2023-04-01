Три из четырех для Ковальца. Ингулец дожал Минай

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран по сравнению с прошлым туром сделал несколько изменений в стартовом составе. Вместо Булезы, Чуева, Воробчака и дисквалифицированного Немчанинова на поле вышли Трубочкин, Мельник, Рогозинский и Пономарь. Сергей Ковалец также внес коррективы в свой стартовый состав. Дебютировал в «Ингульце» Билык, перешедший из «Александрии», заменив Паламарчука, а вместо Одарюка, Мельничука, Марусича и дисквалифицированного Клименко в игру вступили Кравчук, Ченбай, Головкин и Поспелов.

Хозяева поля активнее начали этот поединок и уже в дебюте игры после углового розыгрыша Билык успевает опередить соперников. Также уверенно сыграл и Бандура после навесной передачи Кухарука. Напряжение на поле нарастало и арбитр матча Катерина Монзуль начала усмирять страсти с помощью желтых карточек.

А в середине тайма минайцы сумели первыми открыть счет. После розыгрыша углового с правого фланга Кравчук в окружении соперников сумел метко пробить головой мимо Билыка в дальний угол ворот. Для Юрия это уже вторая игра подряд, где он отличается забитыми голами.

Обе команды быстро переходили от обороны к атаке. Мог увеличить преимущество в счете Гечев, но его дальний удар пришелся в Ченбая. Под конец тайма гости выполнили несколько штрафных ударов, но им не хватало точности, в частности удару в исполнении Головкина.

Во время перерыва оба тренера сделали по одной замене, выпустив на поле нападающих. Петровцы пытались сравнять счет и такую возможность имел Даниил Кравчук, но, завершая передачу, он попал в защитника. Мог во втором подряд матче чемпионата отличиться и Головкин, но Бандура ногами ликвидировал угрозу у своих ворот.

Не хватило точности и опытному Кучуренко, пробившему выше ворот. Хватается за голову Гечев, который сходу пытался завершить атаку, но пробил над рамкой ворот. И все же, к концу матча «Ингулец» сравнял счет. После суеты в штрафной минайцев «срезал» мяч в свои ворота Мельник, для которого это был первый автогол в УПЛ (в 24-й игре). Это был также и первый в УПЛ «самострел» соперников «Ингульца».

Но на этом неприятности для хозяев поля не завершились. В компенсированное время в своей штрафной сыграл рукой Мельник и опытный Ковалев реализовал пенальти, принеся своей команде волевую победу. Игроки «Ингульца» продолжают в УПЛ пробивать с «точки» без промахов – уже 10-й реализованный пенальти. Для «Миная» это был 100-й пропущенный гол в УПЛ.

Петровцы взяли реванш за поражение от минайцев в первом круге и продолжили два клубных рекордных сериала в чемпионатах. Голевая серия «Ингульца» длится 9 игр (12 мячей), а безничейная – 11 игр: 6 побед и 5 поражений.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Минай» – «Ингулец» - 1:2

Ю. Кравчук, 21 – Мельник, 84 (авт.), Ковалев, 90+5 (пен.)

Твердохлеб, 17, Мельник, 90+4

«Минай»: Бандура – Трубочкин (Булеза, 66), Мельник, Ю. Кравчук, Гончар – Шишка (Петько, 82), Витенчук – Гечев, Твердохлеб (Коломоец, 88), Рогозинский – Паламар (Вишневский, 46).

«Ингулец»: Билык – Ченбай (Марусич, 46), Смоляков, Поспелов, Ковалев, Нагиев – Казак, Кухарук, Кучеренко (Резепов, 82), Головкин (Одарюк, 82) – Д. Кравчук (Козыренко, 59).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков, Украина).

Стадион: «Минай-Арена» (с. Минай).

Удары (в створ): 6 (1) – 13 (5)

Угловые: 2 – 5

Оффсайды: 2 – 0.

МИНАЙ - ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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