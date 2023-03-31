В субботу, 1-го апреля, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся закарпатский «Минай» и петровский «Ингулец». Матч пройдет в с. Минай, на поле стадиона «Минай-Арена», начало в 12:00.

Очередной тур украинской Премьер-лиги начинается с противостояния вблизи подвала турнирной таблицы. Команды Владимира Шарана и Сергея Ковальца между собой разделяет всего один балл, и у обоих коллективов на фоне возобновления чемпионата наметился определенный прогресс. «Козаки», так и вовсе, уже успели нанести поражение киевскому «Динамо» (2:0), тогда как на счету закарпатцев более скромные победа над «Колосом» (1:0) и ничья против «Александрии» (1:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.