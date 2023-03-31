Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минай – Ингулец. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Минай
01.04.2023 12:00 - : -
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
31 марта 2023, 14:45 | Обновлено 31 марта 2023, 14:48
110
0

Минай – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 19-го тура Украинской Премьер-лиги

31 марта 2023, 14:45 | Обновлено 31 марта 2023, 14:48
110
0
Минай – Ингулец. Текстовая трансляция матча
ФК Ингулец

В субботу, 1-го апреля, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся закарпатский «Минай» и петровский «Ингулец». Матч пройдет в с. Минай, на поле стадиона «Минай-Арена», начало в 12:00.

Очередной тур украинской Премьер-лиги начинается с противостояния вблизи подвала турнирной таблицы. Команды Владимира Шарана и Сергея Ковальца между собой разделяет всего один балл, и у обоих коллективов на фоне возобновления чемпионата наметился определенный прогресс. «Козаки», так и вовсе, уже успели нанести поражение киевскому «Динамо» (2:0), тогда как на счету закарпатцев более скромные победа над «Колосом» (1:0) и ничья против «Александрии» (1:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Колос
Денис УСТИМЕНКО: «С каждым матчем все может измениться»
Верес – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Минай Ингулец Минай - Ингулец текстовая трансляция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трубин и голкипер аутсайдера АПЛ – самые дорогие вратари до 21 года в мире
Футбол | 30 марта 2023, 19:57 29
Трубин и голкипер аутсайдера АПЛ – самые дорогие вратари до 21 года в мире
Трубин и голкипер аутсайдера АПЛ – самые дорогие вратари до 21 года в мире

Кипер «Шахтера» вместе с Гэвином Базуну делит первую строчку

ВИДЕО. Родился в рубашке. Жуткое ДТП марокканского футболиста
Футбол | 31 марта 2023, 11:20 3
ВИДЕО. Родился в рубашке. Жуткое ДТП марокканского футболиста
ВИДЕО. Родился в рубашке. Жуткое ДТП марокканского футболиста

Софьян Кийин чуть не попрощался с жизнью

ОФИЦИАЛЬНО: Теннисисты из рф и рб смогут сыграть на Уимблдоне-2023
Теннис | 31.03.2023, 14:25
ОФИЦИАЛЬНО: Теннисисты из рф и рб смогут сыграть на Уимблдоне-2023
ОФИЦИАЛЬНО: Теннисисты из рф и рб смогут сыграть на Уимблдоне-2023
Манчестер Сити нашел замену Гвардиоле
Футбол | 30.03.2023, 19:07
Манчестер Сити нашел замену Гвардиоле
Манчестер Сити нашел замену Гвардиоле
ВИДЕО. Полный игнор. Девин Хейни не подал руку Ломаченко
Бокс | 31.03.2023, 04:55
ВИДЕО. Полный игнор. Девин Хейни не подал руку Ломаченко
ВИДЕО. Полный игнор. Девин Хейни не подал руку Ломаченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Павелко заявил, что выполнил задачу, которую перед ним ставил Зеленский
Павелко заявил, что выполнил задачу, которую перед ним ставил Зеленский
30.03.2023, 03:59 1
Футбол
ВИДЕО. Скаутинговая система Арсенала. Зинченко одобрил трансфер на Уэмбли
ВИДЕО. Скаутинговая система Арсенала. Зинченко одобрил трансфер на Уэмбли
30.03.2023, 05:28 3
Футбол
Лунин хочет найти новый клуб, где станет основным вратарем
Лунин хочет найти новый клуб, где станет основным вратарем
29.03.2023, 23:27 10
Футбол
Джон ФЬЮРИ: «Усик и Уайлдер проведут бой в Саудовской Аравии»
Джон ФЬЮРИ: «Усик и Уайлдер проведут бой в Саудовской Аравии»
31.03.2023, 06:55 1
Бокс
ВИДЕО. Вася в футболке с Иисусом. Ломаченко и Хейни провели дуэль взглядов
ВИДЕО. Вася в футболке с Иисусом. Ломаченко и Хейни провели дуэль взглядов
31.03.2023, 00:23 34
Бокс
Стали известны первые участницы 1/2 финала турнира WTA 1000 в Майами
Стали известны первые участницы 1/2 финала турнира WTA 1000 в Майами
29.03.2023, 10:10 5
Теннис
ВИДЕО. Скандальный экс-игрок Динамо ударил полуфиналиста ЧМ-2022
ВИДЕО. Скандальный экс-игрок Динамо ударил полуфиналиста ЧМ-2022
29.03.2023, 12:54
Футбол
ЛОМАЧЕНКО: «Это мой последний шанс стать абсолютным чемпионом мира»
ЛОМАЧЕНКО: «Это мой последний шанс стать абсолютным чемпионом мира»
31.03.2023, 05:42 13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности