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Чемпионат Украины
Минай
01.04.2023 12:00 - : -
Ингулец
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Украина. Премьер лига
31 марта 2023, 19:22 | Обновлено 31 марта 2023, 20:12
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Минай – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Продолжит ли «Минай» победное шествие и дома?

31 марта 2023, 19:22 | Обновлено 31 марта 2023, 20:12
151
0
Минай – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 1 апреля, в стартовом матче 19-го тура «Минай» будет принимать соседей по турнирной таблице чемпионата из «Ингульца». Закарпатцы, одержавшие победу в прошлом туре УПЛ, имеют возможность отпраздновать и первую домашнюю викторию над петровцами.

Минай

«Минай» в предыдущих двух турах набрал четыре очка, улучшив свое турнирное положение. Сначала подопечные Владимира Шарана дома сыграли вничью с «Александрией», а затем в гостях сумели победить «Колос» со счетом 1:0. Так что, закарпатцы настроены продолжить свое победное шествие и на своем поле. С начала текущего чемпионата игроки «Миная» только один раз забивали за игру более одного гола, и произошло это 12 сентября прошлого года именно в матче с «Ингульцом», когда минайцы победили со счетом 2:1. Во время паузы в чемпионате «Минай» сыграл вничью с второлиговым ФК «Хуст» – 2:2.

Для Владимира Шарана это будет 240-й матч у руля разных клубов УПЛ. Минайцы могут одержать 10-ю победу или пропустить 100-й гол в чемпионатах (еще 2 мяча). В субботу из-за дисквалификации не сможет выйти на поле ключевой игрок «Миная» Дмитрий Немчанинов.

Ингулец

Петровцы под руководством нового главного тренера Сергея Ковальца удачно стартовали в весенней части чемпионата, победив «Динамо» и «Металлист». В прошлом же туре «желто-красные» на своем поле уступили «Черноморцу» со счетом 1:2. Во время перерыва в УПЛ «Ингулец» со счетом 5:1 разгромил перволиговый «Горняк-Спорт».

«Ингулец» едет на Закарпатье с двумя клубными рекордными сериалами. Петровцы забивают голы в чемпионате на протяжении 8 игр – 10 мячей. Безничейная клубная серия «Ингульца» длится 10 игр: по пять побед и поражений. Из-за перебора желтых карточек будет пропускать игру Владислав Клименко.

Статистика встреч

Минайцы во всех предыдущих 4-х встречах в УПЛ с петровцами побеждали всего один раз и именно в матче первого круга нынешнего сезона. Еще два раза арбитры фиксировали ничейные результаты и одна победа была в активе «Ингульца». Предыдущий домашний матч «Миная» с «Ингульцом» состоялся еще 21 ноября 2021 года и завершился со счетом 2:2. В общем, «Ингулец» забивал голы во всех предыдущих личных матчах с «Минаем».

Прогноз на противостояние

«Минай», учитывая турнирное соседство с «Ингульцом», постарается очков не терять. Поэтому спрогнозируем минимальную победу закарпатского клуба.

Ориентировочные составы:

«Минай»: Бандура, Гончар, Горин, Кравчук, Булеза, Чуев, Витенчук, Воробчак, Шишка, Твердохлеб, Гечев.

«Ингулец»: Паламарчук, Нагиев, Кучеренко, Ковалев, Мельничук, Смоляков, Головкин, Кухарук, Козак, Одарюк, Марусич.

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1 апреля, суббота

«Минай» – «Ингулец»
Минай. Стадион «Минай». 12:00
Прямая трансляция – ОТТ-платформа и Youtube-канал Setanta Sports
МИНАЙ – ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр:
Прогноз Sport.ua – 1:0
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Минай Минай - Ингулец прогнозы
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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