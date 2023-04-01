В субботу, 1 апреля, состоялся матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Минай» и «Ингулец». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Петрово.

До 84-й минуты встречи «Минай» побеждал со счетом 1:0, однако вначале Мельник записал на свой счет автогол, а затем на 90+5 Ковалев с пенальти вырвал победу для «Ингульца».

Чемпионат Украины по футболу. 19-й тур

Ингулец – Минай – 1:2

Голы: Кравчук, 21 – Мельник, 84 (автогол), Ковалев, 90+5 (пен.)