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  4. Минай – Ингулец – 1:2. Суперкамбек на последних минутах. Видео голов
Чемпионат Украины
Минай
01.04.2023 12:00 – FT 1 : 2
Ингулец
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Украина. Премьер лига
01 апреля 2023, 15:01 | Обновлено 01 апреля 2023, 15:12
839
1

Минай – Ингулец – 1:2. Суперкамбек на последних минутах. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 19-го тура УПЛ

01 апреля 2023, 15:01 | Обновлено 01 апреля 2023, 15:12
839
1
Минай – Ингулец – 1:2. Суперкамбек на последних минутах. Видео голов
УПЛ

В субботу, 1 апреля, состоялся матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Минай» и «Ингулец». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Петрово.

До 84-й минуты встречи «Минай» побеждал со счетом 1:0, однако вначале Мельник записал на свой счет автогол, а затем на 90+5 Ковалев с пенальти вырвал победу для «Ингульца».

Чемпионат Украины по футболу. 19-й тур

Ингулец – Минай – 1:2

Голы: Кравчук, 21 – Мельник, 84 (автогол), Ковалев, 90+5 (пен.)

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Максим Ковальов (Ингулец).
84’
ГОЛ ! Автогол забил Aлександр Мельник (Минай).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Кравчук (Минай).
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Ингулец Минай Ингулец - Минай видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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nivavn
Де минай понабирав цих волейболістів?
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