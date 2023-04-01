Украина. Премьер лига01 апреля 2023, 15:01 | Обновлено 01 апреля 2023, 15:12
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Минай – Ингулец – 1:2. Суперкамбек на последних минутах. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 19-го тура УПЛ
01 апреля 2023, 15:01 | Обновлено 01 апреля 2023, 15:12
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В субботу, 1 апреля, состоялся матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Минай» и «Ингулец». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Петрово.
До 84-й минуты встречи «Минай» побеждал со счетом 1:0, однако вначале Мельник записал на свой счет автогол, а затем на 90+5 Ковалев с пенальти вырвал победу для «Ингульца».
Чемпионат Украины по футболу. 19-й тур
Ингулец – Минай – 1:2
Голы: Кравчук, 21 – Мельник, 84 (автогол), Ковалев, 90+5 (пен.)
События матча
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Максим Ковальов (Ингулец).
84’
ГОЛ ! Автогол забил Aлександр Мельник (Минай).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Кравчук (Минай).
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