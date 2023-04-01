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  4. Владимир ШАРАН: «Подумать не могли, что Минай проиграет этот матч»
Украина. Премьер лига
01 апреля 2023, 17:11 |
750
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Владимир ШАРАН: «Подумать не могли, что Минай проиграет этот матч»

Тренер разочарован очередным поражением

01 апреля 2023, 17:11 |
750
1
Владимир ШАРАН: «Подумать не могли, что Минай проиграет этот матч»
ФК Минай

Наставник «Миная» Владимир Шаран оценил поражение 1:2 в матче УПЛ против «Ингульца». Команда выигрывала 1:0, но пропустила голы на 84-й и 95-й минутах.

«Конечно, мы были недовольны игрой в первом тайме. Игрой в атаке, игрой при выходе из обороны в атаку, но главное, что мы перекрыли все зоны. Правильно сыграли в защите и забили со стандарта. Поэтому можно сказать, что по плану на первый тайм сыграли неплохо. После перерыва «Ингулец» перестроился, сыграл по другой схеме и создал пару таких серьезных моментов, чтобы сравнять счет. Однако хорошо сыграл наш вратарь.

Но никто не мог подумать, что мы можем проиграть эту игру, ведь оставалось шесть минут до истечения основного времени. По заменам трудно было говорить, но в перерыве мы заменили Паламара на Вишневского, чтобы усилить игру в нападении и выход из обороны в атаку.

К сожалению, получили автогол и непонятный пенальти в свои ворота. Непонятный, потому что Александр Мельник сыграл странно. Видно было, что он уже устал и не понимал, что делает. Справедливый пенальти.

Решать судьбу матча нужно было несколькими минутами раньше. Я имею в виду моменты Михаила Гечева. К величайшему сожалению, он их не реализовал. Ребята старались. Претензии есть, потому что проиграли на последних минутах. Но главное, что мы увидели самоотдачу, бойцовский дух. Просто нас не хватило на 95 минут, учитывая проблемы, которые я назвал», – сказал Шаран.

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Владимир Шаран Минай Ингулец чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Минай
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Комментарии 1
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New Zealander
Професіональний гравець у футбол не може випадково так відверто зіграти рукою і повністю витягнути її над головою. Він не мала дитина. Тут не просто дивно як каже Шаран, а явно щось не чисто
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