Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Датский центрбек с украинскими корнями перешел в Хьюстон Динамо
Другие новости
27 марта 2023, 16:43 |
141
0

ОФИЦИАЛЬНО. Датский центрбек с украинскими корнями перешел в Хьюстон Динамо

Эрик Святченко продолжит карьеру в США

27 марта 2023, 16:43 |
141
0
ОФИЦИАЛЬНО. Датский центрбек с украинскими корнями перешел в Хьюстон Динамо
houstondynamofc.com

31-летний центральный защитник «Мидтьюлланда» Эрик Святченко продолжит карьеру в североамериканской МЛС.

Футболист, на счету которого 5 матчей за национальную сборную Дании, и который имеет украинские корни, подписал соглашение с «Хьюстон Динамо» до конца 2024 года. Сделка предусматривает опцию пролонгации еще на один сезон.

Официально «Хьюстон Динамо» и «Мидтьюлланд» о сумме соглашения не сообщают, но по сведениям из прессы она составила 1,3 миллиона евро.

Отметим, что Эрик Святченко провел за «Мидтьюлланд» 325 матчей во всех турнирах, что ставит его на вторую строчку среди всех футболистов, выступавших за эту команду за всю историю.

Святченко трижды становился чемпионом Дании с «Мидтьюлландом», а также три раза выигрывал чемпионат Шотландии с «Селтиком», за который выступал с 2016 по 2018 годы.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал 35-летнего полузащитника Карпат
Тухель хочет перетащить в Баварию четырех игроков Челси
Экс-вингер Шахтера Дуглас Коста может вернуться в Гремио, но с условием
Эрик Святченко Хьюстон Динамо Мидтьюлланд трансферы MLS
Источник ФК Хьюстон Динамо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Лучше проиграть 0:5, но играть атака на атаку»
Футбол | 27 марта 2023, 12:38 9
Йожеф САБО: «Лучше проиграть 0:5, но играть атака на атаку»
Йожеф САБО: «Лучше проиграть 0:5, но играть атака на атаку»

Специалисту не понравилась игра сборной Украины

Львенок против трех львов. Назван лучший игрок Украины в матче с Англией
Футбол | 26 марта 2023, 21:38 9
Львенок против трех львов. Назван лучший игрок Украины в матче с Англией
Львенок против трех львов. Назван лучший игрок Украины в матче с Англией

Болельщики признали лучшим капитана команды – Александра Зинченко

Кто мог быть наставником сборной Украины на матч с Англией вместо Ротаня?
Футбол | 27.03.2023, 07:15
Кто мог быть наставником сборной Украины на матч с Англией вместо Ротаня?
Кто мог быть наставником сборной Украины на матч с Англией вместо Ротаня?
Украина – вечный чемпион? У ФИФА снова серьезные проблемы с ЧМ U-20
Футбол | 27.03.2023, 14:41
Украина – вечный чемпион? У ФИФА снова серьезные проблемы с ЧМ U-20
Украина – вечный чемпион? У ФИФА снова серьезные проблемы с ЧМ U-20
Поражение на Уэмбли. Украина проиграла Англии в квалификации Евро-2024
Футбол | 26.03.2023, 20:57
Поражение на Уэмбли. Украина проиграла Англии в квалификации Евро-2024
Поражение на Уэмбли. Украина проиграла Англии в квалификации Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр ПЕТРАКОВ: «Я вообще ребят не знаю, кто на какой позиции»
Александр ПЕТРАКОВ: «Я вообще ребят не знаю, кто на какой позиции»
25.03.2023, 22:25 22
Футбол
ВИДЕО. Хосе Рамирес остановил Ричарда Комми в 11-м раунде
ВИДЕО. Хосе Рамирес остановил Ричарда Комми в 11-м раунде
26.03.2023, 10:30
Бокс
ВИДЕО. Очередной скандал. Ломаченко сравнил Украину с нацистской Германией
ВИДЕО. Очередной скандал. Ломаченко сравнил Украину с нацистской Германией
27.03.2023, 10:05 42
Бокс
Экс-коуч сборной Англии объяснил, почему Мудрик провалился в игре с Англией
Экс-коуч сборной Англии объяснил, почему Мудрик провалился в игре с Англией
27.03.2023, 09:12 16
Футбол
«Есть проблемы». Зеленский рассказал, почему ВСУ не начали контрнаступление
«Есть проблемы». Зеленский рассказал, почему ВСУ не начали контрнаступление
25.03.2023, 18:29 27
Война
Александр УСИК: «Фьюри просто хотел высмеять мою внешность»
Александр УСИК: «Фьюри просто хотел высмеять мою внешность»
25.03.2023, 20:40
Бокс
Тухель хочет перетащить в Баварию четырех игроков Челси
Тухель хочет перетащить в Баварию четырех игроков Челси
26.03.2023, 12:38 9
Футбол
Англия – Украина – 2:0. Падение в Лондоне, шедевр Сака. Видео голов и обзор
Англия – Украина – 2:0. Падение в Лондоне, шедевр Сака. Видео голов и обзор
26.03.2023, 21:10 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности