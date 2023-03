ОФИЦИАЛЬНО. Датский центрбек с украинскими корнями перешел в Хьюстон Динамо

31-летний центральный защитник «Мидтьюлланда» Эрик Святченко продолжит карьеру в североамериканской МЛС.

Футболист, на счету которого 5 матчей за национальную сборную Дании, и который имеет украинские корни, подписал соглашение с «Хьюстон Динамо» до конца 2024 года. Сделка предусматривает опцию пролонгации еще на один сезон.

Официально «Хьюстон Динамо» и «Мидтьюлланд» о сумме соглашения не сообщают, но по сведениям из прессы она составила 1,3 миллиона евро.

Отметим, что Эрик Святченко провел за «Мидтьюлланд» 325 матчей во всех турнирах, что ставит его на вторую строчку среди всех футболистов, выступавших за эту команду за всю историю.

Святченко трижды становился чемпионом Дании с «Мидтьюлландом», а также три раза выигрывал чемпионат Шотландии с «Селтиком», за который выступал с 2016 по 2018 годы.

Bringing 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐭𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 and a 𝐜𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐦𝐢𝐧𝐝𝐬𝐞𝐭 to our backline.



WELCOME TO H-TOWN, ERIK🤘#HoldItDown | @eriksviat pic.twitter.com/Mg4ub9tEsN