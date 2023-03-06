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Италия
06 марта 2023, 21:43 | Обновлено 06 марта 2023, 21:52
1359
1

ВИДЕО. Keep Calm. Забавная реакция Моуриньо на гол Ромы в ворота Юве

Португальский тренер решил не радоваться голу и сохранял спокойствие

06 марта 2023, 21:43 | Обновлено 06 марта 2023, 21:52
1359
1
ВИДЕО. Keep Calm. Забавная реакция Моуриньо на гол Ромы в ворота Юве
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

5 марта в матче 25-го тура чемпионата Италии «Рома» обыграла «Ювентус» со счетом 1:0.

Единственный гол на 53-й минуте забил Джанлука Манчини, благодаря чему принес победу хозяевам поля.

Забавной оказалась реакция коуча римлян Жозе Моуриньо на гол его команды.

Португальский тренер «волков», обычно очень эмоциональный, на этот раз решил вообще не радоваться голу и сохранял удивительное спокойствие, держа в зубах колпачок от ручки.

ВИДЕО. Keep Calm. Забавная реакция Моуриньо на гол Ромы в ворота Юве

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Ювентус Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Рома - Ювентус Джанлука Манчини видео курьезы выбор редакции
Источник ФК Рома
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