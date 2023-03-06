ВИДЕО. Keep Calm. Забавная реакция Моуриньо на гол Ромы в ворота Юве
Португальский тренер решил не радоваться голу и сохранял спокойствие
5 марта в матче 25-го тура чемпионата Италии «Рома» обыграла «Ювентус» со счетом 1:0.
Единственный гол на 53-й минуте забил Джанлука Манчини, благодаря чему принес победу хозяевам поля.
Забавной оказалась реакция коуча римлян Жозе Моуриньо на гол его команды.
Португальский тренер «волков», обычно очень эмоциональный, на этот раз решил вообще не радоваться голу и сохранял удивительное спокойствие, держа в зубах колпачок от ручки.
ВИДЕО. Keep Calm. Забавная реакция Моуриньо на гол Ромы в ворота Юве
MOURINHO CAM 🎥— AS Roma English (@ASRomaEN) March 6, 2023
Did anyone else react like this? 😅
🟨 DAJE ROMA 🟥#ASRoma #RomaJuve
pic.twitter.com/tKr1dvdZ1t
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