Италия05 марта 2023, 23:59 | Обновлено 06 марта 2023, 00:50
164
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Серия A. В центральном матче дня Рома обыграла Ювентус
Единственный гол на 53-й минуте забил Джанлука Манчини
05 марта 2023, 23:59 | Обновлено 06 марта 2023, 00:50
164
0
В матче 25-го тура чемпионата Италии «Рома» обыграла «Ювентус» со счетом 1:0.
Единственный гол на 53-й минуте забил Джанлука Манчини.
«Рома» занимает 4-е место (47 очков), «Ювентус» с 35 очками – на 7-й позиции.
Лидеры: Наполи (65), Интер (50), Лацио (48), Рома, Милан (по 47), Аталанта (42), Ювентус, Болонья (по 35).
Серия А. 25-й тур, 5 марта
Рома – Ювентус – 1:0
Гол: Джанлука Манчини, 53
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Джанлука Манчини, 53 мин.
События матча
90’
Мойзе Кин (Ювентус) получает красную карточку.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Манчини (Рома).
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