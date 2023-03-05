Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Серия A. В центральном матче дня Рома обыграла Ювентус
Чемпионат Италии
Рома
05.03.2023 21:45 – FT 1 : 0
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
05 марта 2023, 23:59 | Обновлено 06 марта 2023, 00:50
164
0

Серия A. В центральном матче дня Рома обыграла Ювентус

Единственный гол на 53-й минуте забил Джанлука Манчини

05 марта 2023, 23:59 | Обновлено 06 марта 2023, 00:50
164
0
Серия A. В центральном матче дня Рома обыграла Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 25-го тура чемпионата Италии «Рома» обыграла «Ювентус» со счетом 1:0.

Единственный гол на 53-й минуте забил Джанлука Манчини.

«Рома» занимает 4-е место (47 очков), «Ювентус» с 35 очками – на 7-й позиции.

Лидеры: Наполи (65), Интер (50), Лацио (48), Рома, Милан (по 47), Аталанта (42), Ювентус, Болонья (по 35).

Серия А. 25-й тур, 5 марта

Рома – Ювентус – 1:0

Гол: Джанлука Манчини, 53

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Джанлука Манчини, 53 мин.

События матча

90’
Мойзе Кин (Ювентус) получает красную карточку.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Манчини (Рома).
По теме:
Ноттингем Форест – Эвертон – 2:2. Видео голов и обзор матча
Франция. Монпелье забил 5 голов в ворота Анже, у Монако – ничья с Труа
Рома – Ювентус – 1:0. Манчини принес победу. Видео гола и обзор матча
Ювентус Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Рома - Ювентус Джанлука Манчини видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не дотянули до рекорда. Шахтер уничтожил оборону Металлиста 1925
Футбол | 05 марта 2023, 15:51 57
Не дотянули до рекорда. Шахтер уничтожил оборону Металлиста 1925
Не дотянули до рекорда. Шахтер уничтожил оборону Металлиста 1925

Коллектив Игоря Йовичевича расписался в воротах соперников семь раз и догнал «Днепр-1»

Стало известно, почему Миколенко не сыграет против Ноттингем Форест
Футбол | 05 марта 2023, 15:51 2
Стало известно, почему Миколенко не сыграет против Ноттингем Форест
Стало известно, почему Миколенко не сыграет против Ноттингем Форест

Украинец пропускает поединок из-за болезни

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Это был матч, о котором мечтает каждый тренер»
Футбол | 05.03.2023, 18:14
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Это был матч, о котором мечтает каждый тренер»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Это был матч, о котором мечтает каждый тренер»
Его критикуют, а он играет. Фред доказал свою ценность теперь и тен Хагу
Футбол | 05.03.2023, 12:00
Его критикуют, а он играет. Фред доказал свою ценность теперь и тен Хагу
Его критикуют, а он играет. Фред доказал свою ценность теперь и тен Хагу
Вышел Малиновский – команда забила. Марсель на выезде обыграл Ренн
Футбол | 05.03.2023, 23:45
Вышел Малиновский – команда забила. Марсель на выезде обыграл Ренн
Вышел Малиновский – команда забила. Марсель на выезде обыграл Ренн
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Заявление УАФ. Почему спонсор сборной Украины одевает топ-клуб из рашки?
Заявление УАФ. Почему спонсор сборной Украины одевает топ-клуб из рашки?
04.03.2023, 04:55 1
Футбол
Магучих и Табашник завоевали медали на чемпионате Европы в Стамбуле
Магучих и Табашник завоевали медали на чемпионате Европы в Стамбуле
05.03.2023, 10:24 9
Другие виды
ВИДЕО. Игрок Шахтера для Барсы, Челси и новый стадион, ставим на Арсенал
ВИДЕО. Игрок Шахтера для Барсы, Челси и новый стадион, ставим на Арсенал
04.03.2023, 14:36
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Жалею, что взяли Лунева, он пока не может нам помочь»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Жалею, что взяли Лунева, он пока не может нам помочь»
04.03.2023, 08:14 2
Футбол
ФОТО. Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC
ФОТО. Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC
05.03.2023, 09:10 30
Бокс
Клуб-сенсация не сыграет в финале Кубка Нидерландов. Не позволяет религия
Клуб-сенсация не сыграет в финале Кубка Нидерландов. Не позволяет религия
04.03.2023, 06:34 3
Футбол
Снова невероятный камбэк. Арсенал Зинченко забил победный на 98-й минуте
Снова невероятный камбэк. Арсенал Зинченко забил победный на 98-й минуте
04.03.2023, 19:01 23
Футбол
Украинка в США на отказе прошла россиянку и вышла в первый финал в про-туре
Украинка в США на отказе прошла россиянку и вышла в первый финал в про-туре
04.03.2023, 20:26
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности