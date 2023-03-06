Жозе МОУРИНЬО: «Победили благодаря настрою, а не тактическим изменениям»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал победу туринским «Ювентусом» (1:0) в матче 25-го тура итальянской Серии А.

«Мы не самая лучшая команда в мире, и для победы нам каждый раз приходится выкладываться по полной. Я все еще не оправился от поражения в матче с «Кремонезе». Сегодня мы победили благодаря нашему настрою, а не тактическим изменениям.

Мы с Аллегри хорошие друзья и часто переписываемся. Теперь я должен уважать его разочарование и печаль, но мне очень нравится его команда. И я поздравляю их, потому что даже с учетом 15-очкового штрафа они все еще опасны», - сказал Моуриньо.