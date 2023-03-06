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  4. Жозе МОУРИНЬО: «Победили благодаря настрою, а не тактическим изменениям»
Италия
06 марта 2023, 03:30 | Обновлено 06 марта 2023, 03:43
55
0

Жозе МОУРИНЬО: «Победили благодаря настрою, а не тактическим изменениям»

Наставник «Ромы» – о победе над «Ювентусом»

06 марта 2023, 03:30 | Обновлено 06 марта 2023, 03:43
55
0
Жозе МОУРИНЬО: «Победили благодаря настрою, а не тактическим изменениям»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал победу туринским «Ювентусом» (1:0) в матче 25-го тура итальянской Серии А.

«Мы не самая лучшая команда в мире, и для победы нам каждый раз приходится выкладываться по полной. Я все еще не оправился от поражения в матче с «Кремонезе». Сегодня мы победили благодаря нашему настрою, а не тактическим изменениям.

Мы с Аллегри хорошие друзья и часто переписываемся. Теперь я должен уважать его разочарование и печаль, но мне очень нравится его команда. И я поздравляю их, потому что даже с учетом 15-очкового штрафа они все еще опасны», - сказал Моуриньо.

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Жозе Моуриньо Ювентус Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник DAZN
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