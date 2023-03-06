Италия06 марта 2023, 00:43 | Обновлено 06 марта 2023, 00:53
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Рома – Ювентус – 1:0. Манчини принес победу. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 25-го тура чемпионата Италии
06 марта 2023, 00:43 | Обновлено 06 марта 2023, 00:53
54
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В матче 25-го тура чемпионата Италии «Рома» обыграла «Ювентус» со счетом 1:0.
Единственный гол на 53-й минуте забил Джанлука Манчини.
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Серия А. 25-й тур, 5 марта
Рома – Ювентус – 1:0
Гол: Джанлука Манчини, 53
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Джанлука Манчини, 53 мин.
События матча
90’
Мойзе Кин (Ювентус) получает красную карточку.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Манчини (Рома).
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