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Чемпионат Италии
Рома
05.03.2023 21:45 – FT 1 : 0
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
06 марта 2023, 00:43 | Обновлено 06 марта 2023, 00:53
54
0

Рома – Ювентус – 1:0. Манчини принес победу. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 25-го тура чемпионата Италии

06 марта 2023, 00:43 | Обновлено 06 марта 2023, 00:53
54
0
Рома – Ювентус – 1:0. Манчини принес победу. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 25-го тура чемпионата Италии «Рома» обыграла «Ювентус» со счетом 1:0.

Единственный гол на 53-й минуте забил Джанлука Манчини.

Серия А. 25-й тур, 5 марта

Рома – Ювентус – 1:0

Гол: Джанлука Манчини, 53

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Джанлука Манчини, 53 мин.

События матча

90’
Мойзе Кин (Ювентус) получает красную карточку.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Манчини (Рома).
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Ювентус Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Рома - Ювентус Джанлука Манчини
Источник Sport.ua
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