Шоу Цыганкова, Ротань вызовет Коноплянку на Англию, Шевченко возвращается

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 17 февраля. –

1А. Жирона с теннисным счетом разгромила Альмерию. У Цыганкова – гол и ассист

В матче 22-го тура чемпионата Испании зрители увидели 8 голов

1Б. ВИДЕО. Первый гол и ассист Цыганкова за Жирону

Украинец отличился в матче против «Альмерии»

1В. Один из лучших в матче. Названа оценка Цыганкова за гол и ассист в Ла Лиге

«Жирона» вместе с украинцем разгромила «Альмерию» со счетом 6:2

2А. В матче против Англии в отборе на Евро-2024 Украину возглавит Ротань

Наставник молодежной сборной и его штаб будут работать на одном матче

2Б. Источник: Ротань вызовет Коноплянку и Буяльского на матч с Англией

Хавбек «Краковии» вернется в национальную команду

3. Не конкурент для Павелко. Шевченко готов вернуться к тренерской работе

Ранее экс-коуч сборной Украины говорил, что не готов думать о возвращении на скамейку

4А. Шахтер сделал предложение по левому защитнику, играющему у Реброва

«Горнякам» интересен 21-летний бразилец Эрик из «Аль-Айна»

4Б. Севилья намерена подписать Трубина

Голкипер «Шахтера» может продолжить карьеру в Испании

5. Журналист: Павелко отстранен от должности

Украинская ассоциация футбола осталась без руководителя

6. За кричалку про путина и россию. УЕФА оштрафовал УАФ из-за болельщиков

Решение вынесли через год после футзального матча

7. Оглашен состав сборной Украины на мужскую эстафету на ЧМ-2023

Гонка состоится 18 февраля, старт – в 12:45 по Киеву

8А. Непринужденный успех. Динамо с ощутимым преимуществом переиграло Лиепаю

Коллектив Мирчи Луческу вернулся к победам на сборах в Турции

8Б. Верес обыграл Левадию и финишировал с 5 очками в турнире Winter Cup 2023

Победитель турнира будет определен в матче между «Полесьем» и «Ворсклой»

9А. Киченок и Остапенко уступили американскому дуэте в парном финале в Дохе

Людмила и Алена были очень близки к первому титулу в сезоне

9Б. Будет первая основа в году? Завацкая стартовала на престижном турнире в ОАЭ

Катарина обыграла Мэдисон Бренгл в трех сетах

9В. Ястремская разгромила титулованную итальянку на старте отбора турнира в ОАЭ

Даяна в двух сетах уверенно обыграла Сару Эррани

10А. Пять выводов после игры Шахтер – Ренн

Sport.ua рецензирует первый в нынешнем году официальный матч «горняков»

10Б. Кипрские грабли Днепра-1. Пять тезисов об игре команды Александра Кучера

«Спортклубовцы» вновь разочаровали на фоне лидера кипрского Первого дивизиона…