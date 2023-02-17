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  4. Источник: Ротань вызовет Коноплянку и Буяльского на матч с Англией
Чемпионат Европы
17 февраля 2023, 20:09 | Обновлено 17 февраля 2023, 20:26
1569
9

Источник: Ротань вызовет Коноплянку и Буяльского на матч с Англией

Хавбек «Краковии» вернется в национальную команду

17 февраля 2023, 20:09 | Обновлено 17 февраля 2023, 20:26
1569
9
Источник: Ротань вызовет Коноплянку и Буяльского на матч с Англией
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Коноплянка

Остается все меньше сомнений в том, что в стартовом поединке отбора на Евро-2024 против Англии (26 марта) сборной Украины будет руководить Руслан Ротань.

По информации ресурса «Динамомания», на матч с Англией Ротань вызовет Евгения Коноплянку из польской «Краковии», Виталия Буяльского из «Динамо» Киев и Александра Сватка из «Днепра-1». Они попали в расширенный список кандидатов.

Коноплянка свой последний на данный момент матч в сборной Украины провел 28 марта 2021 года в отборе на ЧМ-2022 против Финляндии (ничья 1:1). Буяльский не пользовался доверием как у Александра Петракова, так и у Андрея Шевченко.

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Руслан Ротань сборная Украины по футболу Евгений Коноплянка Виталий Буяльский Александр Сваток Англия - Украина Евро-2024
Источник Динамомания
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Комментарии 9
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Alehandro
Сваток переляканий вчора з АЕКом стільки помилок робив, яка нах збірна?!
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+5
Умник
А зозулю?
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Nani10
Треба ще Селезньова до компанії.
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+4
Тарік1994
Ну окей Буяльського, тут зрозуміло чому, все логічно, а Коно нафіга?)) Зараз навіть Зубков на голову краще
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+4
s_vaskevich
Повний бред, викликати дубових, це походу за бабки.
Краще вже викликати гравців Полісся Житомир
Ответить
+3
Remark
Ой...тля. Господя! Ты еще Зозулю с Чигиринским вызови. 
П.С. Хоть с Буяльским не промазал.
Ответить
+3
Andrey_1992
no comments, чисто на фарт, бо востаннє на Уемблі забивав саме Коно
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+3
Calm
😂🤡
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-1
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