Источник: Ротань вызовет Коноплянку и Буяльского на матч с Англией
Хавбек «Краковии» вернется в национальную команду
Остается все меньше сомнений в том, что в стартовом поединке отбора на Евро-2024 против Англии (26 марта) сборной Украины будет руководить Руслан Ротань.
По информации ресурса «Динамомания», на матч с Англией Ротань вызовет Евгения Коноплянку из польской «Краковии», Виталия Буяльского из «Динамо» Киев и Александра Сватка из «Днепра-1». Они попали в расширенный список кандидатов.
Коноплянка свой последний на данный момент матч в сборной Украины провел 28 марта 2021 года в отборе на ЧМ-2022 против Финляндии (ничья 1:1). Буяльский не пользовался доверием как у Александра Петракова, так и у Андрея Шевченко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Криштиану поучаствовал в обеих взятиях ворот «Аль-Таавуна»
«Горнякам» интересен 21-летний бразилец Эрик из «Аль-Айна»
Краще вже викликати гравців Полісся Житомир
П.С. Хоть с Буяльским не промазал.