Источник: Ротань вызовет Коноплянку и Буяльского на матч с Англией

Остается все меньше сомнений в том, что в стартовом поединке отбора на Евро-2024 против Англии (26 марта) сборной Украины будет руководить Руслан Ротань.

По информации ресурса «Динамомания», на матч с Англией Ротань вызовет Евгения Коноплянку из польской «Краковии», Виталия Буяльского из «Динамо» Киев и Александра Сватка из «Днепра-1». Они попали в расширенный список кандидатов.

Коноплянка свой последний на данный момент матч в сборной Украины провел 28 марта 2021 года в отборе на ЧМ-2022 против Финляндии (ничья 1:1). Буяльский не пользовался доверием как у Александра Петракова, так и у Андрея Шевченко.