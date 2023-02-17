В матче против Англии в отборе на Евро-2024 Украину возглавит Ротань

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань станет и.о. главного тренера национальной команды Украины в стартовом поединке отбора на Евро-2024 против Англии, который состоится 26 марта на стадионе «Уэмбли». По данным источника, Ротань и его тренерский штаб уже оформляют британские визы.

Назначение Ротаня согласовано с Сергеем Ребровым, который должен возглавить сборную Украины летом. Несмотря на контракт с «Аль-Айном» до 30 июня, Ребров возглавит «сине-желтых» в июне, до матчей отбора Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня). Он завершит все свои дела в ОАЭ в мае.

О подписании контракта с 48-летним Ребровым должны объявить в марте. По данным источника, контракт будет рассчитан на 8 лет. В УАФ хотят, чтобы Сергей Ребров работал в сборной в ЧМ-2030, за проведение которого Украина совместно борется вместе с Испанией и Португалией. Поскольку УЕФА не разрешает подписывать контракты более чем на 5 лет, соглашение с Ребровым будет подписано по схеме 4+4 или 2+2+2+2.