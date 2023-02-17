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Сборная УКРАИНЫ
17 февраля 2023, 17:44 | Обновлено 17 февраля 2023, 18:01
2540
29

В матче против Англии в отборе на Евро-2024 Украину возглавит Ротань

Наставник молодежной сборной и его штаб будут работать на одном матче

17 февраля 2023, 17:44 | Обновлено 17 февраля 2023, 18:01
2540
29
В матче против Англии в отборе на Евро-2024 Украину возглавит Ротань
УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань станет и.о. главного тренера национальной команды Украины в стартовом поединке отбора на Евро-2024 против Англии, который состоится 26 марта на стадионе «Уэмбли». По данным источника, Ротань и его тренерский штаб уже оформляют британские визы.

Назначение Ротаня согласовано с Сергеем Ребровым, который должен возглавить сборную Украины летом. Несмотря на контракт с «Аль-Айном» до 30 июня, Ребров возглавит «сине-желтых» в июне, до матчей отбора Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня). Он завершит все свои дела в ОАЭ в мае.

О подписании контракта с 48-летним Ребровым должны объявить в марте. По данным источника, контракт будет рассчитан на 8 лет. В УАФ хотят, чтобы Сергей Ребров работал в сборной в ЧМ-2030, за проведение которого Украина совместно борется вместе с Испанией и Португалией. Поскольку УЕФА не разрешает подписывать контракты более чем на 5 лет, соглашение с Ребровым будет подписано по схеме 4+4 или 2+2+2+2.

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Сергей Ребров Руслан Ротань сборная Украины по футболу
Источник KDK
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Комментарии 29
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Remark
Эх, было бы чудесно, если бы Ротаню параллельно дали возглавить молдавский Шериф и польский Лех. А че? 7 дней в неделю, я думаю везде бы успел.
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+10
Показать Скрыть 1 ответ
Al1515
Безответственное решение.Команда без тренера 
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+7
pricolist
Яка дичина...
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+6
Октавий Фландрийский
Прочитал эту "новость" и окончательно пришел к выводу - страной и футболом руководят люди,которые эту страны просто ненавидят....
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Andrey Ilyashenko
- Й..бнуті... Бажаю Повелку побачити світ крізь сграти, за всі злочини проти укр футболу, включаючи цю ситуацію.
Ответить
+3
FunnyCat_____
ффу -  шайка клоунов и мошенников, которые уничтожают наш футбол 
Ответить
+2
karimj
Спитати за результат не буде з кого. Контракт на 8 років???
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+2
avk2307
Ждем новичков тогда. Может из Александрии кого тоже
Ответить
+2
Показать Скрыть 5 ответов
Burevestnik
колись писав, знову повторюю:
- Олександрія 
- Ю-19
- тепер ще перша збірна
- для повного комплекту треба жіночу збірну

Як казала Вєрка Сердючка ""Яка сім'я  таке і сонечко...""
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+1
MrStepanovM .
Цирк на дроті
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+1
FunnyCat_____
на 8 лет ?  
ффу - шная шайка проходимцев надеется из тюрьмы руководить ?
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+1
dudigo78
Ще можна підписати контракт 1+1+1+1+1+1+1+1, або 2+5-1+2
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+1
markevictrener
це звіздець повний, Маркевич сидить без роботи, індеальний кандидат на п. гол. тренера, а ми Реброва ждем і то не факт.
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
⬆️
Нормально. Ну не Маркевича же приглашать ИО.
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+1
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Запасной
Что за дичь 
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-3
Злий Глобинець
Ротань вирішив як Наполеон - одночасно робити три справи: тренувати клуб, молодіжну і національну збірні.
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-3
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Calm
Маячня 
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-4
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