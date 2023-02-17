WTA17 февраля 2023, 20:44 | Обновлено 17 февраля 2023, 20:49
543
2
Киченок и Остапенко уступили американскому дуэте в парном финале в Дохе
Людмила и Алена были очень близки к первому титулу в сезоне
17 февраля 2023, 20:44 | Обновлено 17 февраля 2023, 20:49
543
2
17 февраля состоялся парный финал хардового турнира WTA 500 в Катаре.
В матче за титул украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии уступила американскому тандему Кори Гауфф / Джессика Пегула.
Доха. Финал
Людмила Киченок / Алена Остапенко [2] – Кори Гауфф / Джессика Пегула [1] – 4:6, 6:2, 7-10
Для Людмила и Алены это был первый финал в сезоне. В прошлом году они вместе выиграли три титула.
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Комментарии 2
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Столько ошибок допускать просто недопустимо, особенно против первых ракеток турнира.
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