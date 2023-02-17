Киченок и Остапенко уступили американскому дуэте в парном финале в Дохе

17 февраля состоялся парный финал хардового турнира WTA 500 в Катаре.

В матче за титул украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии уступила американскому тандему ​Кори Гауфф / Джессика Пегула.

Доха. Финал

Людмила Киченок / Алена Остапенко [2] – ​Кори Гауфф / Джессика Пегула [1] – 4:6, 6:2, 7-10

Для Людмила и Алены это был первый финал в сезоне. В прошлом году они вместе выиграли три титула.