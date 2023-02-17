Непринужденный успех. Динамо с ощутимым преимуществом переиграло Лиепаю

Донецкий «Шахтер» и днепровский «Днепр-1» уже вернулись к проведению официальных поединков на фоне длительной зимней паузы, сыграв с переменным успехом в Лиге Европы и Лиге конференций УЕФА соответственно. А вот третий участник чемпионской гонки в текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги, киевское «Динамо», еще может находиться только в предвкушении возвращения к большой игре. Столичный коллектив все еще тренируется в Турции в надежде как можно лучше подготовиться к весенней части сезона на внутренней арене.

Конечно, Мирча Луческу чувствует жажду у своих подопечных к как можно большему количеству контрольных матчей на фоне уже играющих соперников, поэтому «бело-синие» в завершение очередной рабочей недели проводили товарищескую встречу против очень интересного коллектива из Латвии – «Лиепаи», который был основан только в 2014 году, а уже через год он добыл статус чемпионов страны.

Хотя и по первому тайму отчетной встречи было сложно сказать, что подопечные Тамаза Пертии находятся хотя бы на примерном уровне готовности на фоне «Динамо». Киевляне очень легко забрали мяч под собственный контроль, проводили произвольные розыгрыши перед чужим владением, постоянно создавали моменты с обострением, но ограничились одним забитым мячом.

Фланг Константина Вивчаренко и Владислава Кабаева чаще других зон привлекался к построению наступления, поэтому не удивительно, что именно туда посреди тайма в очередной раз запустил передачу Шепелев, а Ванат в пределах штрафной скинул мяч на Буяльского, который быстро перевел в центр на Перриса, и легионер в прикосновение поразил дальний угол. Поскольку защита соперников все же была более пригодна для борьбы, чем группа игроков в линии нападения, преодолевать ее приходилось именно такими молниеносными и внезапными выпадами.

Кроме этого, «Динамо» имело еще несколько неплохих дальних выстрелов с флангов и момент Кабаева уже перед самым перерывом, когда тот ударом с острого угла с левого фланга попал в ближнюю девятку, но голкипер сумел перевести на угловой. Что касается действий столичного клуба в защите, то хорошо, если вообще можно было упомянуть фамилию голкипера команды Мирчи Луческу Руслана Нещерета.

Во вторую половину игры тренерский штаб киевлян не стал делать изменений, что давало нам понять, что команда постепенно приближается к окончательному решению вопроса основного состава. Вот только соперники больше не пытались скрываться на собственной половине, так что иногда «Динамо» приходилось немного понервничать во время передач в штрафную Нещерета. К счастью, последствий от этого никаких не было, и украинский клуб постепенно вернулся к атакам на чужие ворота.

Впоследствии пошли и первые замены, в контексте которых можно было отметить появление Бенито и Царенко, которые выполняли большой объем беговой работы и создавали моменты для собственных партнеров. Вспомнить стоило дальний выстрел от Караваева, с которым справился вратарь, а также удивительный сейв Лазаревса во время удара из центра штрафной в левый нижний угол от Волошина. Но в результате давления со стороны «Динамо» хватило на второй мяч, который в компенсированное время по прострелу Дубинчака в пустые ворота провел тот же Волошин.

Следующий товарищеский матч киевское «Динамо» проведет против латвийской «Валмиеры» 23 февраля.

Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – «Лиепая» - 2:0

Перрис, 22, Волошин, 90+1

Караваев, 89

«Динамо» Киев: Нещерет – Вивчаренко (Дубинчак, 70), Попов, Дячук (Сирота, 76), Караваев – Шепелев (Яцик, 56), Сидорчук – Кабаев (Бенито, 65), Буяльский (Царенко, 76), Перрис (Волошин, 57) – Ванат (Супряга, 58).

«Лиепая»: Лазаревс – Грачев, Мате, Станич, Тиденбергс – Капун, Куця, Гилмор, Манкенда – Додо, Ноорданус.

Стадион: «Mardan Stadium» (Анталья, Турция).

ДИНАМО КИЕВ - ЛИЕПАЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 13°C