В пятницу, 17 февраля, в Анталье на стадионе «Mardan Sports Complex» состоится товарищеский матч по футболу, в котором сыграют киевское «Динамо» и латвийская «Лиепая». Стартовый свисток рефери прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Динамо Киев



Опытный румынский специалист Мирча Луческу как всегда основательно подошел к подготовке команды во время зимней паузы. И поскольку киевское «Динамо» не обременено необходимостью принимать участие в еврокубковых состязаниях, то спешить во время тренировочного сбора в Турции тренерскому штабу «бело-синих» попросту некуда. Количество контрольных поединком, которыми наставники столичного коллектива нагружают своих подопечных, в заключительной фазе только возрастает.

За время данной подготовки «Динамо» уже успело пройти несколько периодов с далеко не самыми обнадеживающими результатами стартовых товарищеских встреч против венского «Рапида» (0:4), «Марибора» (0:2) и «Аустрии» Лустенау (2:2). Однако затем команда Луческу непринужденно сыграла против «Унири» Деж (5:1), «Вайле» (2:0), «Шкендии» (1:0), «Силекса» (4:0) и «Политехники» Яссы (2:0). Очевидно, что в разгар проведения европейских чемпионатов соперников с громкими именами в Турции, кроме местных команд, точно не встретишь, поэтому не так давно киевлянам пришлось совершить прыжок в прошлое, и вновь сыграть против «Пахтакора». На удивление, коллектив из Узбекистана не поддался (0:1), хотя и Луческу в той игре откровенно проводил глубокую ротацию.

Лиепая



Три дня прошло с момента последнего товарищеского матча, а киевляне вновь готовятся выходить на поле и показывать, чему успели научиться за столь короткий срок. Соперник для этого будет вполне подходящий – четвертая команда по итогам прошлого розыгрыша Высшей лиги Латвии, «Лиепая» из одноименного города. Поскольку соперники готовятся стартовать уже в новой кампании, то и тренировочный процесс у них растянулся на гораздо больший отрезок времени, чем у «Динамо». Коллектив грузинского наставника Тамаза Пертии активно играет товарищеские матчи с начала декабря, и при этом успел проэкзаменовать немало команд в Турции.

Результаты «Лиепаи» при этом оставляют желать лучшего – четыре победы в десяти встречах, тогда как в игре двумя днями ранее она обыграла казахстанский «Аксу» (2:1). Что же касается кадровой ситуации у будущего соперника, то чемпионы Латвии-2015 имеют в своей обойме двух украинцев – 23-летнего полузащитника Артема Билого, который ранее выступал за «Металлист», а также 24-летнего центрального защитника Юрия Мате – воспитанника донецкого «Шахтера» и экс-игрока «Оболони». Наиболее звездным исполнителем при этом, как ни странно, является голкипер Кришьянис Звиедрис, которого в 26 лет еще даже не заиграли за главную команду страны.

Ориентировочные составы



«Динамо» Киев: Нещерет – Вивчаренко, Сирота, Попов, Караваев – Шепелев, Сидорчук, Лонвейк – Волошин, Супряга, Бенито.

«Лиепая»: Звиедрис – Краутманис, Мате, Круглауш, Торибио, Стокунас – Ибрагим, Куция, Капун, Манкенда – Додо.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке коллектив Мирчи Луческу уверенно обыграет соперников. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Динамо» Киев (-1.5) с коэффициентом 2.04 по линии Parimatch.

17 февраля, пятница