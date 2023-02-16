В четверг, 16-го февраля, состоится поединок товарищеского матча, в котором сразятся «Динамо» Киев и латвийский «Лиепая». Матч пройдет в Антальяе (Турция), на поле стадиона «Mardan Stadium», начало в 16:00.

Подготовка команды Мирчи Луческу к возобновлению украинской Премьер-лиги продолжается. «Динамо» взяло оперативную паузу продолжительностью в три дня в проведении товарищеских матчах, однако вновь готовится провести очередную контрольную игру. Соперник – латвийская «Лиепая», которая уже через год после своего основания в 2014 году сумела выиграть чемпионат страны. После поражения от узбекистанского «Пахтакора» (0:1), у киевлян будет повод добыть успешный результат.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Лиепая», за которой можно следить в украинской версии сайта.