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  4. Денис ПОПОВ: «Молодежи кое-что удается, а кое-что – еще нет»
Украина. Премьер лига
17 февраля 2023, 18:38 |
201
0

Денис ПОПОВ: «Молодежи кое-что удается, а кое-что – еще нет»

Защитник «Динамо» – о победе над «Лиепаей»

17 февраля 2023, 18:38 |
201
0
Денис ПОПОВ: «Молодежи кое-что удается, а кое-что – еще нет»
ФК Динамо Киев. Денис Попов

Защитник «Динамо» Денис Попов, отмечающий сегодня 24-й день рождения, поделился впечатлениями от победного спарринга с латвийской «Лиепаей» (2:0) и поддержки украинцев на трибунах в Анталии.

– Отпраздновать победу, пусть и в товарищеском матче, в компании украинских болельщиков – пожалуй, самый лучший подарок?
– Да, приятно, что даже в Турции у нас есть такая поддержка. Благо, мы сегодня выиграли. Считаю, что провели очень хороший спарринг. Набираем обороты – это для нас самое главное.

– Что ты чувствовал, когда с трибуны звучали поздравления с днем рождения?
– Приятно, что на матч пришло такое большое количество наших соотечественников и, в частности, детей. Было заметно, что они болели за нас и искренне приветствовали, поэтому очень им благодарен.

– В какой функциональной готовности сейчас находится «Динамо»?
– Не могу сказать о функциональной готовности в процентах, но мы чувствуем себя на поле уже гораздо лучше, есть определенный запас. В нашей команде много молодежи, поэтому кое-что удается, а кое-что – еще нет, но мы стараемся и будем наигрывать взаимопонимание на поле, чтобы лучше выглядеть в дальнейшем.

– Более опытные игроки взяли молодежь под свое крыло?
– Если мы хотим добиваться результатов, нужно поддерживать молодежь, чтобы она как можно скорее поднималась на уровень киевского «Динамо» и помогала нашим победам.

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Источник ФК Динамо Киев
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