Пять выводов после игры Шахтер – Ренн

Начало – не обязательно лихая беда. Несмотря на статус андердога и отсутствие официальной игровой практики, «Шахтер» в первом поединке против крепкого «Ренна» одержал победу. Не очень уверенную по счету. Впрочем, как и по содержанию – давайте называть вещи своими именами, но победа есть победа. «Три очка не пахнут», как говорят в подобных случаях.

Главные выводы после игры 1/16 финала ЛЕ в столице Польши – читайте ниже.

В плане ожиданий Шахтер приятно удивил

Лишь одна победа на тренировочных сборах, затянувшаяся попытка Йовичевича пересмотреть в игре практически всех футболистов, которые вылетели на турецкие сборы, потеря главного креативщика Мудрика, – вот с таким багажом подходил наш коллектив к первой игре в новом году. Честно говоря, было за что опасаться в матче против очень крепкой французской команды. Той самой, которая осенью в одну «калитку» дважды переиграла «Динамо».

Однако, если судить и по увиденному на поле, и по тому, что показывало табло стадиона имени Пилсудского после финального свистка, можно с уверенностью сказать, что «Шахтер» как минимум не разочаровал. Команда сыграла весьма грамотно и умело – учитывая ее нынешнее состояние и ее нынешние притязания. И, естественно, учитывая уровень оппонента. А уровень этот весьма и весьма высокий. Если кто забыл, не так давно в рамках Лиги 1 бретонцы переиграли «ПСЖ».

Йовичевич после игры скажет, что его команда могла выиграть и с более увесистой разницей в счете. И он по-своему прав. Но, как мне кажется, в данном случае нельзя гневить Всевышнего: дончане могли забить и третий гол, но могли пропустить и второй. Поэтому хорошо то, что хорошо заканчивается. Ведь даже минимальная победа – это победа. Тем более, что сейчас цена гола, забитого «Ренном» на выезде, не такая высокая, как раньше.

В плане стартового состава Йовичевич не удивил

Те одиннадцать футболистов, которые вышли в основе против «Ренна» – дубляж стартового состава «Шахтера» с последней игры на турецком сборе. Против «Сараево».

В принципе, именно такое сочетание игроков основы «горняков» читалось, и Йовичевич в данном случае не стал выдумывать велосипед. Трубин в «рамке», Конопля – справа в защите, Михайличенко – слева, Матвиенко и Бондарь – два центрбека. Степаненко, Судаков и Бондаренко – треугольник в центре поля. Зубков – правый вингер, Крыськив – левый. Единственный форвард – Траоре.



ФК Шахтер

На данный момент – оптимальная версия состава «оранжево-черных». И, скорее всего, и на ответный матч против «Ренна» хорватский тренер выпустит именно такое сочетание игроков в стартовом составе.

В подобных случаях говорят, что стабильность – показатель мастерства. Наверное, что-то в этом есть. Но, в то же время нужно отметить, что в силу разных причин (и травм в том числе) это безальтернативная ситуация, подразумевающая, что усиливать игру «Шахтера» со скамейки сейчас практически некем.

Выбранная тренерским штабом «горняков» тактика себя оправдала

Лично у меня было стойкое ощущение, что «Шахтер» играет против «Ренна» так, как в первом поединке ЛЧ против «Лейпцига». Дончане не пытались форсировать события, не пытались играть первым номером. Однако они очень пытались дорожить мячом и выжимать из ситуации, из чужих ошибок максимум. По большому счету, им это удалось.

«Ренн», как и тот же «Лейпциг», не выглядел хуже украинской команды. Но в довольно простых ситуациях пропустил два мяча. Да, забей Зубков, и нынешняя ситуация могла полностью повторить ход той игры против команды Тедеско.

Но он не забил. А забил «Ренн». Французы заметно прибавили после перерыва – они явно лучше с точки зрения игрового тонуса. Но и в этом плане «горняков» нужно отметить: после пропущенного мяча не рассыпались, не побежали забивать третий гол, и не «попали в плен». Сыграли прагматично. И выжали, фактически, максимум из этой игры.

Жизнь после Мудрика есть

Нельзя сказать, что значение Мудрика для нынешнего «Шахтера» было переоценено: Михаил действительно играл в атаке команды особую роль. Тем более, в осенней стадии еврокубков. И с его уходом в «Челси» «Шахтер» точно потерял в зрелищности, скорости и фантазии. И с этим ничего не поделаешь.

Однако, в то же время, не нужно утверждать, что без Мудрика «все пропало». Йовичевич имел несколько вариантов замены для новобранца «Стемфорд Бридж» (Топалов, Петряк, Крыськив), и остановился на самой верной.

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Дмитрий Крыськив громко о себе заявил, еще играя в аренде в «Металлисте-1925». Уже там было видно, что у парня есть отличные навыки «диспетчера». Он хорошо видит поле, может отдать обостряющую передачу, способен на обводку. Да, скорости Мудрика у него нет, но вот футбольным интеллектом его Бог не обидел. В Харькове он играл в центре поля, разыгрывающим. Йовичевич переквалифицировал Дмитрия на флангового полузащитника.

Пока что переквалификация проходит успешно. Крыськив – один из лучших, если вообще не лучший игрок «Шахтера» в первой игре против «Ренна».

Во втором матче мы увидим совершенно другой Ренн

Можно не сомневаться, что «красно-черные» еще не сказали своего последнего слова в этом противостоянии. Можно не сомневаться, что ответная игра для нашей команды будет очень и очень сложной. Мне кажется, бретонцы в Варшаве сыграли не в полную силу. У них точно есть ресурсы, дабы сыграть лучше.

Да, нынешний период можно назвать небольшим игровым кризисом для подопечных Женезио, но по многим профильным характеристикам французы сейчас смотрятся предпочтительнее «горняков». И если они соберутся, настроятся, обозлятся, «Шахтеру» придется очень и очень несладко. В таком случае проход в следующий раунд для «горняков» будет сродни подвига.

Но давайте пока не будем забегать вперед. Давайте дождется второго матча. А вот за первый поединок «Шахтер» однозначно заработал аплодисменты.