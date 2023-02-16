Во Францию – со щитом. Шахтер одолел Ренн в первом матче

В Варшаве на поле стадиона имени маршала Юзефа Пилсудского состоялся первый поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором донецкий «Шахтер» принимал французский «Ренн».

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Команду Игора Йовичевича многие считали аутсайдером в противостоянии с «Ренном», что неудивительно, ведь «горняки» в январе лишились своей главной звезды, продав Михаила Мудрика в лондонский «Челси». Да и в поединках с киевским «Динамо» на групповом раунде «Ренн» дважды праздновал победу, показав зрелищную игру.

Однако уже после первых 45 минут «горнякам» удалось сделать весомый задел для продолжения еврокубковой весны. Сначала на 11-й минуте дебютным голом в Лиге Европы отличился Дмитрий Крыськив, успешно сыгравший на добивании после удара от Богдана Михайличенко.

Перед перерывом голкиперу французского клуба пришлось во второй раз вынимать мяч из сетки ворот. Рефери назначил пенальти за фол на Юхиме Конопле после прострела от Крыськива. К точке подошел Артем Бондаренко, который пробил под Манданда в нижний левый угол. Дончанам удалось воспользоваться своими возможностями по-максимуму.

Разговор в раздевалке с главным тренером пошел на пользу игрокам «Ренна». Уже на 59-й минуте разрыв в счете сократился до минимального, когда подачу с левого фланга на дальней стойке завершил свободный Экамби. На этом французская команда не останавливалась и всеми силами пыталась восстановить статус-кво.

Подопечные Йовичевича также имели пару моментов для того, чтобы забить третий мяч, но они не увенчались успехом. Впрочем, учитывая, что «Шахтер», в отличие от соперника, провел первый поединок в 2023 году, даже победа с минимальным преимуществом – отличный результат.

Ответная встреча состоится 23 февраля во Франции. «Шахтер» благодаря сегодняшней победе в следующий четверг устроит даже ничья, но легкой прогулки ожидать однозначно не стоит.

Лига Европы УЕФА. 1/16 финала. Первый матч.

«Шахтер» – «Ренн» - 2:1

Криськив, 11, Бондаренко, 45 (пен.) – Токо Екамби, 59

Степаненко, 40, Михайличенко, 84, Зубков, 85 – Бурежо, 42, Угочукву, 57, Омари, 86

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«Шахтер»: Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко – Крыськив (Петряк, 77), Судаков, Бондаренко, Зубков – Траоре (Сикан, 76).

«Ренн»: Манданда – Трюффер, Белосьян, Омари, Спенс – Токо Экамби (Сантамария, 78), Угочукву (Майер, 78), Бурежо, Доку (Салах, 71) – Гуири (Д. Дуэ, 71), Калимуэндо (Мелинг, 86).

Арбитр: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина).

Стадион: им. маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша).

ШАХТЕР - РЕНН. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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