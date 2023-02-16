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Лига Европы
Шахтер Донецк
16.02.2023, FT 2 : 1
Ренн
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Лига Европы
16 февраля 2023, 21:39 | Обновлено 16 февраля 2023, 21:50
8141
36

Во Францию – со щитом. Шахтер одолел Ренн в первом матче

Команда Игоря Йовичевича приятно удивила реализацией в первом тайме

16 февраля 2023, 21:39 | Обновлено 16 февраля 2023, 21:50
8141
36
Во Францию – со щитом. Шахтер одолел Ренн в первом матче
ФК Шахтар Донецк

В Варшаве на поле стадиона имени маршала Юзефа Пилсудского состоялся первый поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором донецкий «Шахтер» принимал французский «Ренн».

Команду Игора Йовичевича многие считали аутсайдером в противостоянии с «Ренном», что неудивительно, ведь «горняки» в январе лишились своей главной звезды, продав Михаила Мудрика в лондонский «Челси». Да и в поединках с киевским «Динамо» на групповом раунде «Ренн» дважды праздновал победу, показав зрелищную игру.

Однако уже после первых 45 минут «горнякам» удалось сделать весомый задел для продолжения еврокубковой весны. Сначала на 11-й минуте дебютным голом в Лиге Европы отличился Дмитрий Крыськив, успешно сыгравший на добивании после удара от Богдана Михайличенко.

Перед перерывом голкиперу французского клуба пришлось во второй раз вынимать мяч из сетки ворот. Рефери назначил пенальти за фол на Юхиме Конопле после прострела от Крыськива. К точке подошел Артем Бондаренко, который пробил под Манданда в нижний левый угол. Дончанам удалось воспользоваться своими возможностями по-максимуму.

Разговор в раздевалке с главным тренером пошел на пользу игрокам «Ренна». Уже на 59-й минуте разрыв в счете сократился до минимального, когда подачу с левого фланга на дальней стойке завершил свободный Экамби. На этом французская команда не останавливалась и всеми силами пыталась восстановить статус-кво.

Подопечные Йовичевича также имели пару моментов для того, чтобы забить третий мяч, но они не увенчались успехом. Впрочем, учитывая, что «Шахтер», в отличие от соперника, провел первый поединок в 2023 году, даже победа с минимальным преимуществом – отличный результат.

Ответная встреча состоится 23 февраля во Франции. «Шахтер» благодаря сегодняшней победе в следующий четверг устроит даже ничья, но легкой прогулки ожидать однозначно не стоит.

Лига Европы УЕФА. 1/16 финала. Первый матч.

«Шахтер» – «Ренн» - 2:1

Криськив, 11, Бондаренко, 45 (пен.) – Токо Екамби, 59

Степаненко, 40, Михайличенко, 84, Зубков, 85 – Бурежо, 42, Угочукву, 57, Омари, 86

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

«Шахтер»: Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко – Крыськив (Петряк, 77), Судаков, Бондаренко, Зубков – Траоре (Сикан, 76).

«Ренн»: Манданда – Трюффер, Белосьян, Омари, Спенс – Токо Экамби (Сантамария, 78), Угочукву (Майер, 78), Бурежо, Доку (Салах, 71) – Гуири (Д. Дуэ, 71), Калимуэндо (Мелинг, 86).

Арбитр: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина).

Стадион: им. маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша).

ШАХТЕР - РЕНН. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 4°C

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Карл Токо-Экамби (Ренн).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (Шахтер Донецк).
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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Комментарии 36
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Letifer
Спасибо за очки!
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+17
romanchik.8409
Характер есть! Молодці! Дяка за гру 
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+17
Bulba_sumkin
С победой, лучший клуб Украины!!
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+17
Алексей Петров
У Ренна чемпионат в разгаре, у наших первый официальный матч в году. Сейчас главное пройти, а форму можно набрать походу дела
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+16
R1d3r
Кто там писал что будет победа Ренна??? Шахтер с победой!!!
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+14
Показать Скрыть 1 ответ
Макс Максов
Всіх з першою перемогою в єврокубках, у 2023 році!
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+13
Andrey Gambino
Важка гра, але такий рен треба проходити.
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+12
nick07
МОЛОДЦІ!!!!!
Але гол пропусти необов'язковий, і на виїзді буде важко.
Але, поклали такі потрібні бали в рейтингу. Успіхів клубу у Франції, і лише долбой***и можуть бажати програшу українській команді
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+11
u6464u
Шахту з перемогою , всі на матч Дніпра , побажаєм дніпрянам не гірше зіграти за я Шахтар .
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+7
Andrey_1992
другий тайм звичайно нудноватий получився, але головне це перемога!!!
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+7
Вадим Шварцбург
Навіть трохи здивованний результатом. Молодці. Трохи не хватило майстерності, деякі гравці зіграли не дуже впевнено( Зубков   дуже), але французи в себе дома можуть навалять. Але, перший матч, добре зіграли.
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+6
Aliv
Молодцы, теперь порадуйте нас таким же позитивным результатом и на выезде! Мы верим в вас!
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+4
d1927k
тепер треба щоб Дніпро ще виграв 
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
avk2307
 Є Перемога одна.Тепер вболіваємо за Дніпро
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+2
Boghdan1222
Просто футболісти "Ренна" чуть не обісралися  в першому таймі, побачивши стільки українців - що допомогло "Шахтарю"
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+2
GloryUkraine
Не мав змоги подивитися матч. Приємно здивований результатом.
А як гра?
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Запасной
Молодцы шахта ,после сборов первый матч и обыграть Ренн который две недели назад ПСЖ возил !Очень достойно ,успехов во втором матче и ждём выхода в 1/8,ну и болеем сейчас за Днепр-1,хотел тоже посмотреть динамы матч сейчас ,ну оказывается оно не прошло даже в Лигу Конференций 
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+1
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Юра Шопов
Если смотреть из того, что это первый официальный матч, то в целом провели его не плохо, смогли навязать свою игру сопернику, в конце матча права подсели, но это неудивительно
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0
avk2307
Я гру не дивився, але подивився обзор від Мегого. Тов Рена тільки 2 моменти було,?
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0
fedd1979
Ну що ж, це саме те, що й слід було довести/підтвердити який уже раз: між "Шахтарем" і "Динамо" в нинішніх реаліях - така ж прірва, як і усі останні роки. У такому варіанті євросезону, який провів "Шахтар", "Динамо", без зайвої скромності заявлю, мало б твердий НУЛЬ очок. При всіх проблемах, команда йде вперед, щоматчу створює моменти. А "Динамо"?
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0
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