Лига Европы
16.02.2023, FT 2 : 1
Лига Европы16 февраля 2023, 21:52 | Обновлено 16 февраля 2023, 22:09
7063
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Шахтер – Ренн – 2:1. Важная победа в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги Европы
16 февраля 2023, 21:52 | Обновлено 16 февраля 2023, 22:09
7063
0
В четверг, 16 февраля, состоялся матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и французским «Ренном». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу украинской команды.
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Матч прошел в Варшаве (Польша), на поле стадиона им. маршала Юзефа Пилсудского.
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Крыськив, 11 мин.
ГОЛ! 2:0 Бондаренко, 45 (пен.)
ГОЛ! 2:1 Карл Токо-Экамби, 59 мин.
События матча
59’
ГОЛ ! Мяч забил Карл Токо-Экамби (Ренн).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (Шахтер Донецк).
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