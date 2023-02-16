Шахтер Донецк

В четверг, 16 февраля, состоялся матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и французским «Ренном». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу украинской команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч прошел в Варшаве (Польша), на поле стадиона им. маршала Юзефа Пилсудского.

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Крыськив, 11 мин.

ГОЛ! 2:0 Бондаренко, 45 (пен.)

ГОЛ! 2:1 Карл Токо-Экамби, 59 мин.