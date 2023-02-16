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Лига Европы
Шахтер Донецк
16.02.2023, FT 2 : 1
Ренн
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Лига Европы
16 февраля 2023, 21:52 | Обновлено 16 февраля 2023, 22:09
7063
0

Шахтер – Ренн – 2:1. Важная победа в Варшаве. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги Европы

16 февраля 2023, 21:52 | Обновлено 16 февраля 2023, 22:09
7063
0
Шахтер – Ренн – 2:1. Важная победа в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 16 февраля, состоялся матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и французским «Ренном». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу украинской команды.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч прошел в Варшаве (Польша), на поле стадиона им. маршала Юзефа Пилсудского.

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Крыськив, 11 мин.

ГОЛ! 2:0 Бондаренко, 45 (пен.)

ГОЛ! 2:1 Карл Токо-Экамби, 59 мин.

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Карл Токо-Экамби (Ренн).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (Шахтер Донецк).
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Источник Sport.ua
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