Шахтер Донецк

В четверг, 16-го февраля, состоится поединок первого поединка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и французский «Ренн». Матч пройдет в Варшаве (Польша), на поле стадиона им. маршала Юзефа Пилсудского, начало в 19:45.

Пока представители ведущих стран европейского футбола вовсю играют официальные матчи в рамках внутренних соревнований, украинские клубы могут только совмещать тренировочный процесс с проведением контрольных поединков. Именно так и готовился донецкий «Шахтер» к очередной евровесне, в то время как его соперник, французский «Ренн», успел прилично растерять форму, которую имел еще во время осенних противостояний против киевского «Динамо». Первая игра в паре будет иметь достаточно большое значение, так как позволит воочию сравнить функциональную готовность обеих команд.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Ренн», за которой можно следить в украинской версии сайта.