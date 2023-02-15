Шахтер Донецк

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Лига Европы
15 февраля 2023, 15:22 | Обновлено 15 февраля 2023, 15:44
865
5

Шахтер – Ренн. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы

«Горняки» открывают весеннюю часть сезона матчем против обидчиков «Динамо»

15 февраля 2023, 15:22 | Обновлено 15 февраля 2023, 15:44
865
5
Шахтер – Ренн. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
ФК Шахтер

16 февраля для «Шахтера» официально открывается весенняя часть сезона. В Варшаве на стадионе Войска Польского «горняки» в первом раунде плей-офф Лиги Европы встретятся с французским «Ренном». Начало матча – в 19.45 по киевскому времени.

Шахтер

Об особенностях подготовки и функционирования «Шахтера» накануне противостояния с «Ренном» Sport.ua подробно информировал несколько дней назад. Поэтому сейчас лишь контурно обозначим самое важное.

К возобновлению сезона «Шахтер» готовился в Турции. Там подопечные Йовичевича пробыли целый месяц. За это время они провели пять контрольных поединков: одна победа, одно поражение и три ничьих.

Девятого февраля «Шахтер» отправился в Варшаву, где на базе «Легии» продолжил уже непосредственную подготовку к матчу против «Ренна».

Главная потеря «горняков» в нынешнее межсезонье – уход левофлангового вингера Мудрика в «Челси» за рекордную сумму сто миллионов евро (70+30 бонусами). Также клуб покинул в статусе свободного агента защитник Кривцов, перешедший в «Интер Майями».

Относительно приобретений. «Шахтер» купил у «Ворсклы» голкипера Ризныка. В донецкую команду вернулся защитник Ракицкий, ранее выступавший в турецкой «Адане». Также соглашения с «оранжево-черными» подписали форвард молодежной сборной Венесуэлы Келси и защитник сборной Грузии Гочолейшвили.

Накануне матча против «Ренна» в клубном лазарете «горняков» четыре пациента – Швед, Очеретько, Назарина и Кулаков.

По словам наставника «Шахтера» Йовичевича, его команда выполнила фактически всю ту работу, которая планировалась накануне матча против «Ренна». Хорватский специалист заверил, что у его подопечных боевое настроение. И что каким бы ни был незаменимым Мудрик, но его уход не станет проблемой для команды.

Ренн

Если «горняки» пробились в плей-офф Лиги Европы из Лиги чемпионов, заняв третье место в группе, то бретонцы в осенней части сезона играли именно в групповом раунде ЛЕ. Играли, кстати, очень неплохо: заняли второе место, не проиграв ни одного поединка.

Воспоминания от действий французов в группе Лиги Европы не самые приятные для украинского болельщика, так как «Ренну» тогда в одной группе противостояло наше «Динамо». Неудачно противостояло: два поражения.

На зимние каникулы команда Женезио ушла в очень хорошем настроении, имея четырехмесячную серию без поражений. Однако уже первая игра «красно-черных» в возобновившемся чемпионате Франции закончилась для них неудачей: проиграли «Реймсу».

Но затем «Ренн» реабилитировался, победив в непростом поединке «Ниццу». А затем и вовсе сотворил сенсацию, переиграв лидера и чемпиона – «ПСЖ».

Дальше «красно-черных» бросало то в жар, то в холод. Команда вылетела из Кубка Франции, проиграв «Марселю» нашего Руслана Малиновского, уступила в Лиге 1 «Лорьяну», но потом разгромила «Страсбур» нашего Эдуарда Соболя.

Последние два матча в чемпионате Франции для «Ренна» завершились фиаско: бретонцы уступили с одинаковым счетом 1:3 «Лиллю» и «Тулузе».

После 23-го тура чемпионата Франции «Ренн» занимает шестое место, имея в своем активе сорок очков.

Главная трансферная новость из лагеря «Ренна» в зимнее трансферное окно-2023 – уход форварда Сулемана в «Саутгемптон». За ганского нападающего «красно-черные» выручили 25 миллионов евро.

Однако «святое место» после ухода Сулемана пустовало недолго. «Ренн» арендовал у «Лиона» нападающего Экамби.

Личные встречи

Доселе соперники пересекались в официальных матчах лишь единожды. Было это в уже далеком 2005 году. Тогда команды сыграли в одной группе Кубка УЕФА (согласно регламенту турнира, противостояние состояло из одного матча). «Горняки» выиграли в гостях 1:0. Мяч на счету бразильца Элано.

Прогноз

Бывший наставник «Шахтера», а ныне главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека отметил, что «горняки» и «Ренн» априори не будут в равных условиях. По словам португальца, «Шахтер» только начинает втягиваться в сезон, не имея серьезной игровой практики, тогда как «красно-черные» уже давно играют официальные матчи.

И с этим мнением не поспоришь. С точки зрения игрового тонуса и функциональной готовности французская команда будет иметь очевидное преимущество.

Не нужно забывать и о потере «Шахтером» реактивного Мудрика: без Михаила атака «горняков» уже не видится такой опасной.

С другой стороны, наконец-то полностью оклемался от последствий тяжелой травмы Траоре, который должен попортить кровь французской команде.

Должен сыграть в пользу нашего коллектива и эмоциональный настрой, мотивационный заряд. Как раз в этих компонентах команда Йовичевича как минимум не уступит сопернику.

Не будем забывать и тот факт, что «Ренн» в последних матчах внутреннего первенства не впечатляет: команда переживает небольшой игровой кризис.

Все это вместе взятое дает основания полагать, что матч получится конкурентным и сложным для обеих сторон. Предположим, что его итогом станет результативная ничья.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Зубков, Крыськив, Траоре

«Ренн»: Манданда, Родон, Трюффе, Теате, Спенс, Сантамария, Бурижо, Дуэ, Калимуэндо, Доку, Гуири.

15 февраля, четверг

«Шахтер» – «Ренн»
Варшава. Стадион Войска Польского. 19:45
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
ШАХТЕР – РЕНН. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Ирфан Пельто (Босния)
Прогноз Sport.ua — 2:2

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Pixelman
Вкрай важливо взяти очки для рейтингу. Для того, щоб Україну в наступному сезоні представляло дві команди в ЛЧ, в нинішньому сезоні нам потрібна одна перемога і нічия. Так що вперед Шахтар!
І Дніпро звичайно також!
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0
donnerwetter
Йовичевич уже давно дал прогноз на эти игры! 
 Главное выиграть УПЛ.   
Так что здесь будет коваться основа на продолжение гонки за Днепр-1.  Потом надо  уже делать выводы как продолжать играть без Мудрика. Так что ничего особенного тут не жду. Точней - что Бог даст.
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0
Злий Глобинець
Вірю в перемогу улюбленої команди! Йовічевич - мотиватор. Він так налаштує і накрутить своїх підопічних, що ті понесуться вперед і зроблять з цим Ренном те, що з Лейпцигом у першому матчі.
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0
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