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Украина. Премьер лига
13 февраля 2023, 12:46 | Обновлено 13 февраля 2023, 13:12
1107
11

Шахтер-2023: одна победа на сборах, с заменой Мудрику пока туго

Sport.ua – о подготовке «горняков» к первому официальному поединку в новом году

13 февраля 2023, 12:46 | Обновлено 13 февраля 2023, 13:12
1107
11
Шахтер-2023: одна победа на сборах, с заменой Мудрику пока туго
ФК Шахтер

16 февраля в Варшаве «Шахтер» проведет номинально домашний поединок первого раунда плей-офф Лиги Европы против французского «Ренна». Если оппоненты дончан к матчу готовились посредством игр внутреннего чемпионата, то «оранжево-черные» не имели такой возможности (рестарт УПЛ намечен на начало марта) и готовились в Турции. Там подопечные Йовичевича проводили товарищеские поединки на фоне каждодневных тренировочных занятий.

Кроме непосредственно подготовительной работы к возобновлению сезона, «Шахтер» был активным и на трансферном рынке. Нельзя сказать, что миграция в команде в этот раз была оживленной, но благодаря одному лишь трансферу Мудрика «горняки» надолго взбудоражили информационное пространство.

Впрочем, давайте обо всем этом по порядку.

***

Из новогоднего отпуска «Шахтер» вышел одним из первых (из команд УПЛ) – девятого января. На следующий день внушительная делегация «горняков» (в составе первой команды был 31 футболист) отбыла в турецкий Белек, где фактически на протяжении целого месяца проводила целенаправленную подготовку к противостоянию с «Ренном» в Лиге Европы и к возобновлению чемпионата страны.

Такое внушительное число игроков вызвано тем, что Йовичевич хотел посмотреть в деле некоторых молодых игроков из дубля – Пузанкова, Фарину, Козика, а также тех, кто первую часть сезона провел в арендах.

После месяца работы в Турции тренерский штаб определился с обоймой футболистов для первой команды. Тотовицкий и Борячук под видение футбола Йовичевича не подошли: они, скорее всего, отправятся в очередные аренды.

Близок к уходу из команды и Кулаков. По всей видимости, форвард продолжит свои выступления в «Александрии».

Но главная потеря «Шахтера» в зимнее окно-2023 – это, конечно же, уход Мудрика в «Челси». Об этом трансфере уже было сказано и написано предостаточно. И столько же, если не больше, еще будет сказано и написано. В данной заметке нет смысла повторяться: у нас сейчас иная задача. Напомню лишь, что левофланговый вингер «горняков» и сборной Украины перешел на «Стемфорд Бридж» для рекордные и для «Шахтера», и для украинского футбола в целом сто миллионов евро (70+30 бонусами).

Еще один заметный уход – защитник Кривцов перешел в клуб МЛС «Интер Майами» на правах свободного агента. Очевидно, что в данном случае шума было на порядок меньше. Но эмоций – на порядок больше, ведь Сергей последние 15 лет верой и правдой служил донецкому клубу.

Из приобретений дончан нужно акцентировать внимание в первую очередь на возвращении к родным пенатам Ракицкого. После резонансного ухода из рашистского «зенита», Ярослав пытался заиграть в чемпионате Турции. Но там не сложилось. Точнее, его переход в «Адана Демирспор» закончился провалом.

Тем не менее, «Шахтер» решил вернуть своего воспитанника. Предполагалось, что на место Матвиенко, но Николай в итоге так и не ушел из команды, хотя интерес к нему и был (со стороны нескольких клубов АПЛ). Но в итоге получилось, что на место Кривцова. Это если судить сугубо визуально, ибо у этих двух центрбеков все же разный функционал.

Уже после завершения турецкого сбора «Шахтер» купил у «Ворсклы» голкипера Ризныка. По неофициальной информации – за три миллиона евро плюс бонусы. По всей видимости, этот трансфер связан в первую очередь с тем, что нынешним летом основной голкипер команды Трубин будет продан: Анатолий пока что твердо намерен не продлевать контракт с донецким клубом.

Также обращают на себя внимания еще два «входящих» трансфера «горняков» – Келси и Гочолейшвили.

Первый – юный (18 лет) нападающий молодежной сборной Венесуэлы. Контракт подписан до 2028 года. Очевидно, что это приобретение – на перспективу.

Второй – тоже молодой игрок (21 год), выступающий за сборную Грузии. Его основное амплуа – правый защитник. Но может сыграть и в полузащите. Пока что о его претензиях на место в основе «горняков» говорить рано.

***

На турецких «учениях» команда Йовичевича провела пять спаррингов. Соперниками «Шахтера» были: «Аустрия» (проиграли 1:2), словенские «Копер» (2:2) и «Марибор» (4:4), болгарский «Лудогорец» (2:2) и боснийский «Сараево» (4:0).

Первые четыре контрольных матча «Шахтер» проводил на фоне усиленной тренировочной работы. К тому же Йовичевич активно тасовал состав, давая возможность проявить себя каждому. Наверное, очевидной несыгранностью и усталостью, а также начальной степенью набора игровой формы и объясняется неудачные результаты команды.


ФК Шахтер. Александр Зубков (с мячом)

Матч против «Сараево» на турецких сборах был последним. После той игры команда отбыла в Варшаву, где начала непосредственно готовиться к первой серии противостояния с «Ренном».

В матче против боснийцев Йовичевич уже не экспериментировал. Состав на игру был близким к боевому. А может, и вовсе оптимальным на данный момент.

Позиция голкипера – пока что за Трубиным. По всей видимости, именно он сыграет в первом поединке плей-офф ЛЕ.

Защитные порядки «горняков» сейчас выглядят следующим образом: Конопля (справа), Михайличенко (слева), два центрбека – Матвиенко и Бондарь. Михайличенко в этом квартете – фактически незаменимый. Да и Конопля тоже. Хотя заменить их при необходимости есть кем: Козик, Топалов, Тейлор, тот же Гочолейшвили, Корниенко (Виктор пока что полностью не оклемался от травмы).

Матвиенко – незаменимый центрбек. Выбор для него партнера с уходом Кривцова очень упростился: лишь Бондарь. Вернувшийся в команду Ракицкий может быть именно заменой Матвиенко, а не коллегой ему, ибо у них практически аналогичные игровые опции.

Треугольник в центре поля – Степаненко, Судаков и Бондаренко. Нельзя сказать, что он безальтернативный, ведь есть и Джурасек, и Назарина, но первый пока что проигрывает конкуренцию, а второй – травмированный.

Интересный вопрос – относительно фланговых полузащитников. И если с правым краем все более-менее понятно – Зубков, то вот с уходом Мудрика на левом крыле образовалась если и не брешь, то, во всяком случае, проблема.

Йовичевич ее решил следующим образом: отрядил на фланг Крыськива. Дмитрию не хватает пока что мастерства и скорости Михаила, но на данный момент именно он видится основной заменой. Потому что Петряку не хватает стабильности после травмы, Очеретько травмирован, а Швед еще не полностью восстановился после сложного повреждения.


ФК Шахтер. Лассина Траоре

Ну и главная фигура в нападении – безусловно, Траоре. По словам Йовичевича, Лассина полностью восстановился от тяжелой травмы и наконец-то начал демонстрировать весь свой потенциал. Он – однозначный игрок стартового состава.

Сикан в таком случае может рассчитывать лишь на выходы на замены, хотя, в тоже время нужно отметить, что свое игровое время Данил должен получать регулярно.

Учитывая, что Борячук и Кулаков в команде не смогли закрепиться, а Келси – это отдаленная перспектива, не исключено, что «горняки» еще будут искать форварда.

Вот, вкратце, таким оказался кадровый и соревновательный итог «Шахтера» накануне рестарта сезона. Точнее, накануне поединка Лиги Европы против «Ренна». На первый взгляд, вроде бы все подготовительные задачи «горняки» выполнили, и особых «дыр» в составе не видно. Но так ли это на самом деле – сможем ответить лишь после двух поединков с французским клубом.

По теме:
Источник: Трубин и Бондарь не хотят продлевать контракты с Шахтером
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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 11
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FunnyCat_____
когда уже будет статья "Почему Шахтер выиграет чемпионат " ?
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+5
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Умник
Стоп стоп стоп.
Все ж орут о проблеме Динамо с форвардами))))))
А тут такая статья от Валерия.
Эх нащо ото Валерій ви такі грустні пишите тексти як то кажуть у нас на Черкащині
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+1
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Burevestnik
вишенька на торті - повернення звізди ШД і газпрома Раккицького !!! 
Чекаємо повернення Ордеця, Іванісені  та інших звіздов ШД. 
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+1
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Alex906
Скоро вернётся 
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0
Павел Гришин
Шахтёр будет чемпионом как всегда ,а вот интересно  займут ли опзжисты суркисы третье место или за пятое поборятся ?
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-2
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