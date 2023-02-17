Испания17 февраля 2023, 22:49 | Обновлено 17 февраля 2023, 23:17
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ВИДЕО. Первый гол и ассист Цыганкова за Жирону
Украинец отличился в матче против «Альмерии»
17 февраля 2023, 22:49 | Обновлено 17 февраля 2023, 23:17
6503
30
Украинский вингер Виктор Цыганков отличился своим первым голом в составе «Жироны». Сегодня Цыганков впервые вышел в основе «Жироны» в матче 22-го тура Ла Лиги против «Альмерии».
На 34-й минуте Цыганков замкнул передачу Родриго Рикельме и сделал счет в матче 2:0. А на 43-й минуте Виктор добавил к голу еще и ассист на Хави Эрнандеса. На перерыв «Жирона» ушла уже при счете 4:0 в свою пользу.
Видео гола Цыганкова:
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Так держать, а Запасному придется третий ник менять уже за год про Ярмоленко, Миколенко и Цыганкова теперь.
Ну это жизнь. Они так деньги зарабатывают.
Я с удивлением обнаружил, что сейчас здесь присутствуют Bulba Sumkin, X Valenok и прочее под другими никами. Я думал они уже давно без нета