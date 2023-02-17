ВИДЕО. Первый гол и ассист Цыганкова за Жирону

Украинский вингер Виктор Цыганков отличился своим первым голом в составе «Жироны». Сегодня Цыганков впервые вышел в основе «Жироны» в матче 22-го тура Ла Лиги против «Альмерии».

На 34-й минуте Цыганков замкнул передачу Родриго Рикельме и сделал счет в матче 2:0. А на 43-й минуте Виктор добавил к голу еще и ассист на Хави Эрнандеса. На перерыв «Жирона» ушла уже при счете 4:0 в свою пользу.

Видео гола Цыганкова: