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Испания
17 февраля 2023, 22:49 | Обновлено 17 февраля 2023, 23:17
6503
30

ВИДЕО. Первый гол и ассист Цыганкова за Жирону

Украинец отличился в матче против «Альмерии»

17 февраля 2023, 22:49 | Обновлено 17 февраля 2023, 23:17
6503
30
ВИДЕО. Первый гол и ассист Цыганкова за Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский вингер Виктор Цыганков отличился своим первым голом в составе «Жироны». Сегодня Цыганков впервые вышел в основе «Жироны» в матче 22-го тура Ла Лиги против «Альмерии».

На 34-й минуте Цыганков замкнул передачу Родриго Рикельме и сделал счет в матче 2:0. А на 43-й минуте Виктор добавил к голу еще и ассист на Хави Эрнандеса. На перерыв «Жирона» ушла уже при счете 4:0 в свою пользу.

Видео гола Цыганкова:

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Жирона – Альмерия. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Виктор Цыганков Жирона Альмерия Ла Лига видео
Источник Sport.ua
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Комментарии 30
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Mac_Gyver
И отдал пяткой голевую.
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+14
Павло Костюк
Плюс гольовий пас п‘яткою, файно грає, каші не портить, видно клас.
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+11
Xzibit11
Красава, в основе первый матч и забил
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+10
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ди л
Молодець хлопак
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+8
Tasha19
Молодець. А то вже хейтери почали гнати на нього.
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+6
sahka1981
Молодець гол плюс пас пятою, ще участь в атаці при 1-0, гарний дебют в основі!
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+6
Віталій Яценко
Гра була до першого голу. Далі Альмерія попливла. Вітаю Віктора із хорошим таймом. І гол, і гольова класні. Змістовність ще не така насичена, бо Жирона поки не так активно грає через Віктора.
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+6
FunnyCat_____
Витю с Дебютом ! По потенциалу летом спокойно может на повышение поехать !
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+5
FunnyCat_____
 Маяковский теперь минимум неделю на сайт заходить не будет 
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+5
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Сергей П.
Відео та асист МУДРИКА, з'явиться пізніше, звучить як знущання
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+5
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avk2307
Витя Молодец, ему не зря аплодисменты!!!
Так держать, а Запасному придется третий ник менять уже за год про Ярмоленко, Миколенко и Цыганкова теперь.
Ну это жизнь. Они так деньги зарабатывают.
Я с удивлением обнаружил, что сейчас здесь присутствуют Bulba Sumkin, X Valenok и прочее под другими никами. Я думал они уже давно без нета
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+4
donnerwetter
Тренер знал против кого давать шанс. И всё срослось.
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+4
Alehandro
Хмм...."Відео гола та асиста Мудрика"?
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+4
Tom😼
З почином
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+3
Тарік1994
в цілому Жирона на фоні Альмерії файна, але що у ній видає невисокий клас та певну провінціальність так це те, що гравці грають не лаконічно, часом занадто тягнуть ковдру на себе, перетягують, і це те чим відрізняється від більшості Циганков, не все проходить, але знає коли і куди відкритись, коли віддати пас, а коли обвести
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+3
avk2307
Ай красиво 6-1!!!!
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+2
Тарік1994
Циганкова замінили і через секунду пропустили)))Хоч і збіг але смішно, проте видно, що бережуть, сенсу тримати на полі не було
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+2
fitnes_sports066
Красавчик, пособие для Мудрика - как выйти в старт впервые и забить.
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+2
Тарік1994
Єдине що, поки як і з Мудриком іноді ігнорують фланг, хоча він часто був відкритий, іноді прям діри перед ним, але опорник навіть не дивився у ту сторону часто 
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+1
Запасной
Ждём когда запарный сыграет свой первый матч в ноунейме борнмуте в чемпионшипе осенью ,а Витёк молодец что сбежал в такой ноунейм с помойки сурковой опзжной 
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-4
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