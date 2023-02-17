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17 февраля 2023, 21:10 | Обновлено 17 февраля 2023, 21:58
1790
7

Цыганков впервые попал в основу Жироны

Украинский вингер сыграет с первых минут против «Альмерии»

17 февраля 2023, 21:10 | Обновлено 17 февраля 2023, 21:58
1790
7
Цыганков впервые попал в основу Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Сегодня, 17 февраля «Жирона» Виктора Цыганкова в 22-м туре Ла Лиги примет «Альмерию». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Украинский вингер впервые попал в основу «Жироны». До этого Цыганков выходил на замены в матчах Ла Лиги против «Валенсии» и «Кадиса», и суммарно провел на поле 39 минут.

Состав «Жироны»: Гассанига, Эрнандес, Хуанпе, Буэно, Мартинес, Рикельме, Ромеу, Гарсия, Цыганков, Кастельянос, Гарсия

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Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Remark
А на счет матча, то тут явные Жирона ИТБ1, а если быть точнее то просто гол от Жироны. А сам матч, как по мне будет ТМный. Что-то типа 1-0 или 2-0 итог.... ну на крайняк 2-1 (но в это вообще не верю).
Очень надеюсь, что Витя забьет. Не на игру, а гол )))
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+4
avk2307
А где запасной комментатор шахтера? Его позвали или он уже бревноленко?
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+2
Дані Рохас
Хорош!!!
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+2
donnerwetter
Значит Жиропа не проиграет.
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+2
Remark
Теперь этому полоумному с ником Запасной нужно менять ник на Основной
Господи, у чувака явный проблемы с головой, ДК на каждой ветке упоминает)))
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+1
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