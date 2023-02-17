Испания17 февраля 2023, 21:10 | Обновлено 17 февраля 2023, 21:58
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7
Цыганков впервые попал в основу Жироны
Украинский вингер сыграет с первых минут против «Альмерии»
17 февраля 2023, 21:10 | Обновлено 17 февраля 2023, 21:58
1790
7
Сегодня, 17 февраля «Жирона» Виктора Цыганкова в 22-м туре Ла Лиги примет «Альмерию». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Украинский вингер впервые попал в основу «Жироны». До этого Цыганков выходил на замены в матчах Ла Лиги против «Валенсии» и «Кадиса», и суммарно провел на поле 39 минут.
Состав «Жироны»: Гассанига, Эрнандес, Хуанпе, Буэно, Мартинес, Рикельме, Ромеу, Гарсия, Цыганков, Кастельянос, Гарсия
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Очень надеюсь, что Витя забьет. Не на игру, а гол )))
Господи, у чувака явный проблемы с головой, ДК на каждой ветке упоминает)))