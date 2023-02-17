Цыганков впервые попал в основу Жироны

Сегодня, 17 февраля «Жирона» Виктора Цыганкова в 22-м туре Ла Лиги примет «Альмерию». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Украинский вингер впервые попал в основу «Жироны». До этого Цыганков выходил на замены в матчах Ла Лиги против «Валенсии» и «Кадиса», и суммарно провел на поле 39 минут.

Состав «Жироны»: Гассанига, Эрнандес, Хуанпе, Буэно, Мартинес, Рикельме, Ромеу, Гарсия, Цыганков, Кастельянос, Гарсия