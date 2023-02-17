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Чемпионат Испании
Жирона
17.02.2023 22:00 - : -
Альмерия
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Испания
17 февраля 2023, 17:08 | Обновлено 17 февраля 2023, 17:19
17
0

Жирона – Альмерия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите матч чемпионата Испании 17 февраля в 22:00

17 февраля 2023, 17:08 | Обновлено 17 февраля 2023, 17:19
17
0
Жирона – Альмерия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Жирона

В пятницу, 17 февраля, в 22-м туре испанской Ла Лиги клуб «Жирона», цвета которой защищает украинский полузащитник Виктор Цыганков, примет на своем поле «Альмерию».

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице испанского чемпионата «Жирона» занимает 11-е место с 24-мя очками после 21 встречи. В предыдущем туре Цыганков и Ко проиграли на выезде «Кадису» со счетом 0:2.

У «Альмерии» в таблице Ла Лиги 15-я позиции и 22 пункта после 21 матча. В туре недельной давности андалусцы дома уступили «Бетису» со счетом 2:3. Проиграла «Альмерия» и туром ранее – в гостях 0:2 «Райо Вальекано».

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Жирона смотреть онлайн Альмерия чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.ua
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