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  4. Жирона – Альмерия – 6:2. Гол и ассист Цыганкова. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Жирона
17.02.2023, FT 6 : 2
Альмерия
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Испания
18 февраля 2023, 00:59 | Обновлено 18 февраля 2023, 01:08
75
0

Жирона – Альмерия – 6:2. Гол и ассист Цыганкова. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 22-го тура чемпионата Испании

18 февраля 2023, 00:59 | Обновлено 18 февраля 2023, 01:08
75
0
Жирона – Альмерия – 6:2. Гол и ассист Цыганкова. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В пятницу, 17 февраля, в 22-м туре испанской Ла Лиги «Жирона» разгромила на своем поле «Альмерию» с теннисным счетом 6:2.

Украинский хавбек Виктор Цыганков вышел в основе и отыграл 65 минут матча. В первом тайме он отметился голом и результативной передачей.

На 34-й минуте Цыганков замкнул передачу Родриго Рикельме. Это его первый гол за «Жирону». А на 43-й минуте Виктор отдал ассист на Хави Эрнандеса Карреру.

Ла Лига, 22-й тур, 17 февраля

Жирона – Альмерия – 6:2

Голы: Кастельянос, 8, Цыганков, 34, Рикельме, 36, Каррера, 43, Мартен, 77, Стуани, 79 – Рамазани, 66, Туре, 81.

Видеообзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Эль Билал Туре (Альмерия).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Стуани (Жирона).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Мартин (Жирона).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Largie Ramazani (Альмерия).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Хавьер Эрнандес Каррера (Жирона).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Рикельме (Жирона).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Жирона).
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Альмерия Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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