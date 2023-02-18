Жирона с теннисным счетом разгромила Альмерию. У Цыганкова – гол и ассист
В матче 22-го тура чемпионата Испании зрители увидели 8 голов
В пятницу, 17 февраля, в 22-м туре испанской Ла Лиги «Жирона» разгромила на своем поле «Альмерию» с теннисным счетом 6:2.
Украинский хавбек Виктор Цыганков вышел в основе и отыграл 65 минут матча. В первом тайме он отметился голом и результативной передачей.
На 34-й минуте Цыганков замкнул передачу Родриго Рикельме. Это его первый гол за «Жирону». А на 43-й минуте Виктор отдал ассист на Хави Эрнандеса Карреру.
Ла Лига, 22-й тур, 17 февраля
Жирона – Альмерия – 6:2
Голы: Кастельянос, 8, Цыганков, 34, Рикельме, 36, Каррера, 43, Мартен, 77, Стуани, 79 – Рамазани, 66, Туре, 81.
Видеообзор матча
Фотогалерея: Цыганков забил первый гол за Жирону
События матча
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