Жирона с теннисным счетом разгромила Альмерию. У Цыганкова – гол и ассист

В пятницу, 17 февраля, в 22-м туре испанской Ла Лиги «Жирона» разгромила на своем поле «Альмерию» с теннисным счетом 6:2.

Украинский хавбек Виктор Цыганков вышел в основе и отыграл 65 минут матча. В первом тайме он отметился голом и результативной передачей.

На 34-й минуте Цыганков замкнул передачу Родриго Рикельме. Это его первый гол за «Жирону». А на 43-й минуте Виктор отдал ассист на Хави Эрнандеса Карреру.

Ла Лига, 22-й тур, 17 февраля

Жирона – Альмерия – 6:2

Голы: Кастельянос, 8, Цыганков, 34, Рикельме, 36, Каррера, 43, Мартен, 77, Стуани, 79 – Рамазани, 66, Туре, 81.

Видеообзор матча

Фотогалерея: Цыганков забил первый гол за Жирону