Украина. Премьер лига17 февраля 2023, 21:31 |
1072
11
Севилья намерена подписать Трубина
Голкипер «Шахтера» может продолжить карьеру в Испании
17 февраля 2023, 21:31 |
1072
11
«Севилья» проявляет интерес к голкиперу «Шахтера» Анатолию Трубину. Об этом сообщают испанские СМИ.
Летом «Севилью», скорее всего, покинет основной голкипер Яссин Буну, которого хотят подписать ряд клубов АПЛ. Испанский клуб рассматривает Трубина как замену марокканцу.
Контракт Трубина с «Шахтером» истекает летом 2024 года, и 21-летний вратарь не хочет его продлевать. Поэтому «Севилья» рассчитывает подписать Трубина ниже рыночной стоимости – за 5 миллионов евро.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 февраля 2023, 11:46 20
Ранее экс-коуч сборной Украины говорил, что не готов думать о возвращении на скамейку
Футбол | 16 февраля 2023, 23:57 36
Днепряне уступили с минимальным счетом
Другие виды | 16.02.2023, 22:43
Футбол | 17.02.2023, 17:44
Футбол | 17.02.2023, 17:36
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.02.2023, 18:30 4
17.02.2023, 06:14
Бокс
17.02.2023, 12:15 6
16.02.2023, 21:52
16.02.2023, 16:25 12
15.02.2023, 23:31 21
17.02.2023, 14:34 4
Але Циганков нарешті остаточно показав, як треба уходити від всіх цих армєтових і суркісів, які не хочуть продавати за ті гроші, які хоч хтось дає. Не перепідписувати контракт. Поки Вівчаренко дурний перепідписує контракт - Трубін хоче піти і відмовляється. То тепер або за 7-10 влітку хай Шахтар віддає, або за 5 мільйонів взимку. Може і повезе і вдасться когось розвести на 15. Побачимо.
А Севілья для Трубіна шикарно. Клуб з історією і перемогами. Неважливо де він зараз. Такі клуби потім приходять до тями і повертають в топ.
пишут "новый вратарь Шахтера Дмитрий Потрошитель"
и Ризнык уже подписан.