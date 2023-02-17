Севилья намерена подписать Трубина

«Севилья» проявляет интерес к голкиперу «Шахтера» Анатолию Трубину. Об этом сообщают испанские СМИ.

Летом «Севилью», скорее всего, покинет основной голкипер Яссин Буну, которого хотят подписать ряд клубов АПЛ. Испанский клуб рассматривает Трубина как замену марокканцу.

Контракт Трубина с «Шахтером» истекает летом 2024 года, и 21-летний вратарь не хочет его продлевать. Поэтому «Севилья» рассчитывает подписать Трубина ниже рыночной стоимости – за 5 миллионов евро.