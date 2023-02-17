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  4. Севилья намерена подписать Трубина
Украина. Премьер лига
17 февраля 2023, 21:31 |
1072
11

Севилья намерена подписать Трубина

Голкипер «Шахтера» может продолжить карьеру в Испании

17 февраля 2023, 21:31 |
1072
11
Севилья намерена подписать Трубина
ФК Шахтер. Анатолий Трубин

«Севилья» проявляет интерес к голкиперу «Шахтера» Анатолию Трубину. Об этом сообщают испанские СМИ.

Летом «Севилью», скорее всего, покинет основной голкипер Яссин Буну, которого хотят подписать ряд клубов АПЛ. Испанский клуб рассматривает Трубина как замену марокканцу.

Контракт Трубина с «Шахтером» истекает летом 2024 года, и 21-летний вратарь не хочет его продлевать. Поэтому «Севилья» рассчитывает подписать Трубина ниже рыночной стоимости – за 5 миллионов евро.

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Шахтер Донецк Анатолий Трубин Севилья Яссин Буну трансферы трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги
Источник El Gol Digital
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Комментарии 11
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anacreon
За 5 мільйонів Шахтар звичайно не продасть, вдавиться, а не продасть. Бо після Мудрика захоче по 50 мільйонів всіх продавати. Але завершення контракту через рік може змусити продати хоч за 10 мільйонів. Правда воротарів особливо дорого в принципі не купляють. Але Шахтар буде орати, що скільки матчів зіграв.
Але Циганков нарешті остаточно показав, як треба уходити від всіх цих армєтових і суркісів, які не хочуть продавати за ті гроші, які хоч хтось дає. Не перепідписувати контракт. Поки Вівчаренко дурний перепідписує контракт - Трубін хоче піти і відмовляється. То тепер або за 7-10 влітку хай Шахтар віддає, або за 5 мільйонів взимку. Може і повезе і вдасться когось розвести на 15.   Побачимо.
А Севілья для Трубіна шикарно. Клуб з історією і перемогами. Неважливо де він зараз. Такі клуби потім приходять до тями і повертають в топ.
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+1
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Gargantua
кстати на динамомании начали новости первично писать в украинском варианте, а на русский переводить гуглом.  начались замечательные перлы.
пишут "новый вратарь Шахтера Дмитрий Потрошитель"
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0
Gargantua
контракт то у него еще не год, а целых полтора.
и Ризнык уже подписан.
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0
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avk2307
Только Бондаря не продавайте пожалуйста, он лучше Витао, правда
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0
Remark
Ну во-первых, давайте рассуждать здраво. Во-вторых, зачем Трубину это дно? Которое не завтра послезавтра вылетит в Сегунду. У них там полная опа сейчас. В-третьих, 5 млн евро? За такой ценник шахтер шо только массажиста может продать)))
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0
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FunnyCat_____
Хороший вариант, надо идти !
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-1
avk2307
Для Трубина это вариант, а про ценник 5 млн евро,когда нет продления контракта -это хорошо
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-1
Дані Рохас
Пусть попробует, только Толян - начинай язык учить и сразу, для вратарей это очень важно!
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-1
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