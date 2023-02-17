Кипрские грабли Днепра-1. Пять тезисов об игре команды Александра Кучера

Первый в 2023 году официальный матч лидеру турнирной таблицы УПЛ – «Днепру-1» - откровенно не удался. Команда Александра Кучера в гостях проиграла кипрскому АЕКу из Ларнаки (0:1) в рамках 1/16 финала Лиги конференций. К счастью, у «спортклубовцев» через неделю будет шанс исправиться и все-таки отомстить неудобному оппоненту, но пока выделим ключевые тезисы, появившиеся на свет по мотивам вчерашнего поединка.

Три попытки – три неудачи Кучера

Первое и наиболее очевидное – «Днепр-1» не учится на своих же ошибках. Вот не хочет и все тут. С АЕКом из Ларнаки волею жребия «спортклубовцы» только в текущем сезоне встречаются уже третий раз, а это чрезвычайно часто, даже по меркам пресловутой теории вероятности.

Впервые киприоты из Ларнаки встали на пути у подопечных Кучера еще летом минувшего года – в квалификации Лиги Европы. Тогда в рамках раунда плей-офф украинский коллектив сенсационно уступил сопернику на номинально родном газоне – 1:2, а через неделю, когда от «Днепра-1» ожидали если не чуда, то как минимум серьезного подвига, - и вовсе проиграл с разгромным счетом 0:3… В групповой раунд Лиги Европы отправился АЕК, который там сыграл в одном квартете с «Динамо» (победа и ничья для островитян), и опередил именно киевлян в борьбе за третье место и «утешительный приз» в виде перехода в Лигу конференций.

«Днепр-1» в групповом раунде Лиги конференций угодил на других киприотов – действующего чемпиона страны «Аполлон», - с которыми дважды разобрался (1:0, 3:1), и со второго места, вслед за нидерландским АЗ, вышел в плей-офф турнира. И там «Днепру-1» вновь выпал АЕК из Ларнаки! Казалось бы, соперник прекрасно знаком, команда Кучера уже «наступила на эти грабли» и должна была сделать правильные выводы, но… Первый матч 1/16 финала Лиги конференций опять принес победу для АЕКа, у которого теперь просто блестящий баланс личных противостояний со «спортклубовцами» - 3 матча, 3 победы при разнице мячей 6:1!

Контроль мяча и «умный» футбол – это не под АЕК

В августе минувшего года «Днепр-1» в обоих поединках против АЕКа имел явное преимущество во владении мячом. В первом поединке украинцы контролировали его 60% времени, в ответном – 63%. Кроме того, подопечные Кучера старались действовать максимально изобретательно и вдумчиво – не было банальных «пуляний» вперед, а переходы из обороны в атаку выстраивались через большое число мелких, но точных передач. Именно так «Днепр-1» пытался продвигаться к воротам соперника, имея показатель длинных передач на уровне 6-10%, в то время как у соперника он составлял под 18-20% (иными словами, каждый пятый пас киприотов представлял собой лонгболл).

Тактика, при которой «Днепр-1» играется на поле в «умный» футбол, летом 2022-го против АЕКа не сработала. Но Александр Кучер почему-то решил, что его команда, да еще и после длительного отсутствия игровой практики на официальном уровне, способна продолжить гнуть свою линию и все-таки добиваться положительного результата. В первой встрече уже в рамках плей-офф Лиги конференций мы опять увидели, как «Днепр-1» старается больше контролировать мяч (55% на 45%) и меньше задействовать длинные передачи (10% против 16%). Как и полгода назад у «спортклубовцев» опять была лучшей точность пасов (август-2022: 86-87% (через дефис указаны цифры для первого-второго матчей) у украинцев против 72-82% у киприотов; февраль-2023: 89% - у украинцев, 81% - у киприотов), но это ровным счетом ничего не дало команде Кучера.

scdnipro1.com.ua. Александр Кучер

Более того, если в минувшем году «Днепр-1» все-таки чаще, нежели АЕК, пасовал в финальную треть поля и активнее продвигал мяч вперед при помощи передач, то накануне киприоты превзошли «спортклубовцев» и в этом – 40:37 по пасам в финальную треть и 55:51 – по передачам с продвижением мяча. В итоге украинской команде пришлось довольствоваться тем, что она сделала в полтора раза больше пасов назад и поперек поля, но претендовать с этим на победу «Днепр-1» вряд ли мог.

Почему Александр Кучер в первом официальном матче после продолжительной паузы, да еще и в номинально выездном поединке (по сути, обе встречи для «Днепра-1» будут именно выездными, из-за невозможности играть сейчас в Украине) решил опять делать акцент на контроль мяча и не поступиться им, заставив оппонента сыграть в неприсущей для киприотов манере – загадка, ответ на которую мы пока не услышали.

Один в поле не воин, даже если он – Довбик

В осенней части сезона результативность атак «Днепра-1» в существенной степени зависела от стараний и мастерства центрфорварда Артема Довбика. Ему удавалось немало забивать, а «спортклубовцы», понимая это, активно играли на своего бомбардира, предоставляя тому возможности отличиться вновь и вновь.

Против АЕКа Артем Довбик не выдал своей лучшей игры. Всего 40% его действий на поле оказались успешными (19 из 47). Форвард нанес только 2 удара, из которых в створ пришелся всего один, а второй был заблокирован (суммарный показатель xG обоих моментов – 0,28). А в ведении борьбы за мяч и некоторых других игровых компонентах Довбик и вовсе оказался практически бесполезен: выиграл лишь 21% единоборств (5 из 24), 29% - верховых единоборств (2 из 7), не совершил ни одной успешной обводки (при 2 неудачных попытках всего), а также допустил сразу 14 потерь мяча (в том числе 5 – на своей половине поля). Хуже всего то, что Довбик проиграл абсолютно все единоборства не просто в финальной трети поля, но и в штрафной соперника – 0 из 5. Да, можно вспомнить эффектную передачу пяткой от Артема на Пихаленка на 83-й минуте, после которой хавбек обязан был бы забивать, но гола не случилось, а полтора ярких действия за матч – это не то, к чему успел приучить Довбик…

Артем Довбик проиграл все семь единоборств в финальной трети поля, в том числе пять – в штрафной соперника

Учитывая то обстоятельство, что в Лиге конференций чаще всего по воротам соперников в составе «Днепра-1» пробивает именно Довбик (16 ударов из 60 общекомандных), надеяться в атаке приходилось на «героев второго плана» в лице Пихаленка (11 ударов в турнире), Амаша (10) и Гуцуляка (6). Но алжирец был заменен еще после первого тайма, а Александр и Алексей попытались что-то «явить миру», хотя и безрезультатно.

В итоге за весь матч «Днепр-1» нанес по воротам соперника всего 6 ударов: строго по две попытки записали на свой счет Довбик, Гуцуляк и Пихаленок. Общая опасность этих моментов статистически выражена через 0,6xG, и здесь достаточно упомянуть, что один только атакующий хавбек киприотов Тричковски за первые четыре минуты имел четыре шанса, суммарная опасность которых составила 0,42xG. Но Тричковски не забил, как и Довбик, после чего за дело у АЕКа взялись другие персонажи – Фараж, Николич, Гарсия… Последний и преуспел, став автором единственного мяча.

Новички показали потенциал, но не впечатлили

В стартовом составе «Днепра-1» на Кипре появились два зимних новичка команды Кучера – справа на фланге обороны вышел бразилец Хайнер, а слева на фланге полузащиты – его соотечественник Пеглоу. В итоге оба продемонстрировали определенный потенциал, но не впечатлили настолько, чтобы можно было утверждать, что эти легионеры немедленно усилят «Днепр-1» и сделают игру команды более качественной и интересной.

Пеглоу провел на поле всего один тайм, после чего был заменен. В принципе, левый вингер очень неплохо проявил себя в командных взаимодействиях. Он за 45 минут получил 17 передач, а отдал 20 пасов, из которых лишь один оказался неточным. В этом аспекте бразилец оставил крайне приятное впечатление, но вот со всем остальным у него откровенно не заладилось – 0 удачных обводок (при 3 попытках), лишь 27% выигранных единоборств (4 из 15), а также 0 ударов, 0 касаний в штрафной соперника, 1 забег с мячом. А еще Пеглоу отличился 8 единоборствами в атаке, из которых не выиграл ни одного…

scdnipro1.com.ua. Пеглоу

Что касается Хайнера, то этот бразилец выдал неплохой матч, если оперировать некоторыми показателями (85% - точность передач, 57% - выигранных единоборств, 9 отборов мяча), но с другой стороны абсолютно не впечатлил работоспособностью. За весь матч на счету Хайнера оказалось только 42 действия (28 – успешные). Для сравнения – это ровно столько же, как и у Амаша, но тот провел на поле лишь один тайм (у алжирца оказалось 26 успешных действий из 42).

По заменам все-таки есть вопросы

После матча главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер, отвечая на вопрос о заменах в концовке поединка, выразил точку зрения, что последние выглядели вполне логично и объяснимо: «Что касается замен, то они не были хаотичны. Почему вы решили, что они такими были? Нормальные были замены. Надо было усилить игру, когда мы уже проигрывали – выпустили агрессивного Когута и Назаренко вперед. Думаю, что это были равноценные замены, потому что было повреждение у Довбика, а Пихаленок уже набегался на исходе матча, поэтому нужно было их заменить и выпустить свежие силы в игру».

Довбик и Пихаленок к концовке матча действительно подсели, и на их место напрашивались более свежие исполнители. А вот почему, к примеру, после первого тайма был заменен Амаш, но остался на поле Хайнер – вопрос, особенно учитывая тот факт, что бразилец был куда менее активен еще по первому тайму, и это отчетливо бросалось в глаза. Кроме того, свой шанс выйти как минимум на тайм в еврокубках своей работой на зимних сборах заслужил молодой правый фулбек Никита Кононов, так и оставшийся на скамейке запасных…

scdnipro1.com.ua. Хайнер

Возможно, тренерский штаб «Днепра-1» в перерыве попросту пожелал сменить всю «бровку», но если Горбунов более-менее заменил в плане качества футбола Амаша, то вот ставка на Бланко, который крайне мало сыграл в текущем сезоне, пусть и неплохо проявил себя на сборах, выглядела едва ли не более рискованной, чем выход в старте Пеглоу.

Несколько удивило и очевидное утверждение Кучера на послематчевой пресс-конференции о том, что украинские команды не имеют игровой практики зимой и, тем самым, находятся в сложной ситуации, в сравнении с оппонентами: «Сейчас мы с ними встречались, когда соперник находится, как говорят, в сезоне, имеет беспроигрышную серию и в целом очень хорошо смотрится. Мы не играли официальных матчей очень давно, поэтому играть первый матч против такого соперника было очень тяжело».

Действительно, против «такого», как выразился Кучер, соперника «Днепру-1» пришлось очень тяжело. Интересно, а против кого из потенциальных было бы проще? Против «Лацио»? «Трабзонспора»? «Буде-Глимта»? Может, «Лудогорца»? Так последний тоже практически без практики взял и обыграл в первом матче 1/16 финала Лиги конференций на своем поле «Андерлехт» (1:0), у которого сезон, как и у АЕКа, в самом разгаре. Причем сыграли болгары «от соперника», понимая, что после зимней паузы находятся не в том положении, чтобы пытаться диктовать свои условия на поле.

Впрочем, у нас часто так бывает. Если выиграли, то значит все было правильно. А вот в случае поражения «дежурных» причин у тренеров вагон и маленькая тележка. И очень хочется, чтобы через неделю мы не услышали очередной грустный рассказ о том, какое плохое поле оказалось в Кошице, или как пагубно повлияла на наших футболистов неделя Масленицы. Ведь мы всегда готовы похвалить, пускай даже и авансом. Только дайте нам для этого повод! Договорились, «Днепр-1»?..