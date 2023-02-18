Один из лучших в матче. Названа оценка Цыганкова за гол и ассист в Ла Лиге

В пятницу, 17 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу между «Жироной» и «Альмерией». Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу команды из Каталонии.

Украинский хавбек Виктор Цыганков вышел в основе и отыграл 65 минут матча. В первом тайме он отметился голом и результативной передачей. На 34-й минуте Цыганков замкнул передачу Родриго Рикельме. Это его первый гол за «Жирону». А на 43-й минуте Виктор отдал ассист на Хави Эрнандеса Карреру, причем сделал это пяткой.

После поединка статистические порталы WhoScored и SofaScore выставили Цыганкову оценки. От WhoScored Виктор получил 8,3 баллов, а от SofaScore – 8,1 балла.

За матч, помимо гола и голевой передачи, украинец сделал 28 касаний мяча, отдал 14 точных передач, из которых 2 ключевые, выиграл 1 верховую дуэль из 3, заработал 1 фол и заблокировал 1 удар соперника.