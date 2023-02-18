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  4. Один из лучших в матче. Названа оценка Цыганкова за гол и ассист в Ла Лиге
Испания
18 февраля 2023, 03:27 |
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Один из лучших в матче. Названа оценка Цыганкова за гол и ассист в Ла Лиге

«Жирона» вместе с украинцем разгромила «Альмерию» со счетом 6:2

18 февраля 2023, 03:27 |
190
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Один из лучших в матче. Названа оценка Цыганкова за гол и ассист в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В пятницу, 17 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу между «Жироной» и «Альмерией». Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу команды из Каталонии.

Украинский хавбек Виктор Цыганков вышел в основе и отыграл 65 минут матча. В первом тайме он отметился голом и результативной передачей. На 34-й минуте Цыганков замкнул передачу Родриго Рикельме. Это его первый гол за «Жирону». А на 43-й минуте Виктор отдал ассист на Хави Эрнандеса Карреру, причем сделал это пяткой.

После поединка статистические порталы WhoScored и SofaScore выставили Цыганкову оценки. От WhoScored Виктор получил 8,3 баллов, а от SofaScore – 8,1 балла.

За матч, помимо гола и голевой передачи, украинец сделал 28 касаний мяча, отдал 14 точных передач, из которых 2 ключевые, выиграл 1 верховую дуэль из 3, заработал 1 фол и заблокировал 1 удар соперника.

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Виктор Цыганков WhoScored SofaScore Жирона Альмерия чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник WhoScored
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