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  4. Не конкурент для Павелко. Шевченко готов вернуться к тренерской работе
Украина. Премьер лига
17 февраля 2023, 11:46 |
2524
8

Не конкурент для Павелко. Шевченко готов вернуться к тренерской работе

Ранее экс-коуч сборной Украины говорил, что не готов думать о возвращении на скамейку

17 февраля 2023, 11:46 |
2524
8
Не конкурент для Павелко. Шевченко готов вернуться к тренерской работе
Youtube. Андрей Шевченко

Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко дал комментарий итальянским журналистам, в котором рассказал о переживаниях от продолжающейся острой фазы российско-украинской войны, но также впервые публично подчеркнул готовность вернуться к работе тренером.

- 24 февраля будет годовщиной вторжения россии в вашу страну. За год ваша жизнь всерьез изменилась?
- Все изменилось, даже если с моей позиции я не могу чрезмерно жаловаться. Мы думаем о солдатах и ​​тех, кто находится на передовой, чтобы спасти страну. Я чувствую себя обязанным помочь тем, кто оставил жен и детей, чтобы отстоять наше право на свободу.

- Что вы помните из 24 февраля прошлого года?
- Звонок от мамы, которая была в слезах и сказала мне, что началась война. Я сразу понял, что должен обратить свою известность на помощь стране.

- Какие образы приходят вам в голову?
- Первое обращение президента Зеленского к нации. Встреча с Биллом Клинтоном в здании ООН в Нью-Йорке, когда он произнес великолепную речь о свободе и ценности демократии. И дни, проведенные в темноте в Киеве, когда после теракта наступило полное отключение света.

- Что вы скажете людям, которые через год устали слушать о войне?
- Я понимаю итальянцев, которые так думают, но у нас нет другого выбора, кроме как обратить ваше внимание. Война продолжается, и есть целые разрушенные города, которые нужно восстанавливать. Не забывайте о нас.

- Когда мы снова увидим вас на скамейке запасных?
- В последние месяцы было бы неправильно принимать какие-то предложения, потому что моя голова была в другом месте. Но теперь я думаю о том, чтобы вернуться к любимой работе.

Ранее Шевченко говорил, что пока не планирует возвращаться к тренерской работе. После этого его сватали на пост президента УАФ вместо Андрея Павелко, а в начале нынешнего года заговорили о возможности назначения экс-коуча сборной Украины в «Милан».

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Андрей Шевченко российско-украинская война назначение тренера Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола
Источник Corriere della Sera
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Комментарии 8
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fitnes_sports066
В Челси, воспитывать Мудрика.
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Умник
Господи хоть не в Динамо. Только в Милан.
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Spaceman
В Першу лігу УПЛ, хай покаже,який він тренер..
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0
DK1961
После пребывания подкаблучником у шл...и Королевской я ему НИКОГДА и НИ В ЧЕМ не верю. Не мужик. Только бла-бла-бла.
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0
Al1515
Писали что Шева бывает в Украине от силы 15 дней за год .Но сборная понятно .там итальянцы вместо него тренировали а как же он собирался становиться функционером типа работа в НОК или президентУаф .Как можно работать если тебя нет и кресло всегда пустое ?
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0
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