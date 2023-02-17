Не конкурент для Павелко. Шевченко готов вернуться к тренерской работе
Ранее экс-коуч сборной Украины говорил, что не готов думать о возвращении на скамейку
Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко дал комментарий итальянским журналистам, в котором рассказал о переживаниях от продолжающейся острой фазы российско-украинской войны, но также впервые публично подчеркнул готовность вернуться к работе тренером.
- 24 февраля будет годовщиной вторжения россии в вашу страну. За год ваша жизнь всерьез изменилась?
- Все изменилось, даже если с моей позиции я не могу чрезмерно жаловаться. Мы думаем о солдатах и тех, кто находится на передовой, чтобы спасти страну. Я чувствую себя обязанным помочь тем, кто оставил жен и детей, чтобы отстоять наше право на свободу.
- Что вы помните из 24 февраля прошлого года?
- Звонок от мамы, которая была в слезах и сказала мне, что началась война. Я сразу понял, что должен обратить свою известность на помощь стране.
- Какие образы приходят вам в голову?
- Первое обращение президента Зеленского к нации. Встреча с Биллом Клинтоном в здании ООН в Нью-Йорке, когда он произнес великолепную речь о свободе и ценности демократии. И дни, проведенные в темноте в Киеве, когда после теракта наступило полное отключение света.
- Что вы скажете людям, которые через год устали слушать о войне?
- Я понимаю итальянцев, которые так думают, но у нас нет другого выбора, кроме как обратить ваше внимание. Война продолжается, и есть целые разрушенные города, которые нужно восстанавливать. Не забывайте о нас.
- Когда мы снова увидим вас на скамейке запасных?
- В последние месяцы было бы неправильно принимать какие-то предложения, потому что моя голова была в другом месте. Но теперь я думаю о том, чтобы вернуться к любимой работе.
Ранее Шевченко говорил, что пока не планирует возвращаться к тренерской работе. После этого его сватали на пост президента УАФ вместо Андрея Павелко, а в начале нынешнего года заговорили о возможности назначения экс-коуча сборной Украины в «Милан».
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