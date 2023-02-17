Не конкурент для Павелко. Шевченко готов вернуться к тренерской работе

Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко дал комментарий итальянским журналистам, в котором рассказал о переживаниях от продолжающейся острой фазы российско-украинской войны, но также впервые публично подчеркнул готовность вернуться к работе тренером.

- 24 февраля будет годовщиной вторжения россии в вашу страну. За год ваша жизнь всерьез изменилась?

- Все изменилось, даже если с моей позиции я не могу чрезмерно жаловаться. Мы думаем о солдатах и ​​тех, кто находится на передовой, чтобы спасти страну. Я чувствую себя обязанным помочь тем, кто оставил жен и детей, чтобы отстоять наше право на свободу.

- Что вы помните из 24 февраля прошлого года?

- Звонок от мамы, которая была в слезах и сказала мне, что началась война. Я сразу понял, что должен обратить свою известность на помощь стране.

- Какие образы приходят вам в голову?

- Первое обращение президента Зеленского к нации. Встреча с Биллом Клинтоном в здании ООН в Нью-Йорке, когда он произнес великолепную речь о свободе и ценности демократии. И дни, проведенные в темноте в Киеве, когда после теракта наступило полное отключение света.

- Что вы скажете людям, которые через год устали слушать о войне?

- Я понимаю итальянцев, которые так думают, но у нас нет другого выбора, кроме как обратить ваше внимание. Война продолжается, и есть целые разрушенные города, которые нужно восстанавливать. Не забывайте о нас.

- Когда мы снова увидим вас на скамейке запасных?

- В последние месяцы было бы неправильно принимать какие-то предложения, потому что моя голова была в другом месте. Но теперь я думаю о том, чтобы вернуться к любимой работе.

Ранее Шевченко говорил, что пока не планирует возвращаться к тренерской работе. После этого его сватали на пост президента УАФ вместо Андрея Павелко, а в начале нынешнего года заговорили о возможности назначения экс-коуча сборной Украины в «Милан».