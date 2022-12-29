УЕФА не будет защищать Павелко. Шевченко станет президентом УАФ?

Экс-наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко может стать главой УАФ, заменив Андрея Павелко, без последствий для украинского футбола.

Дело в том, что ранее появилась информация, что Украина может быть исключена из УЕФА и ФИФА, если Шевченко займет кресло президента УАФ через «черный ход». Однако теперь появилась информация, что УЕФА не будет никаким образом защищать Андрея Павелко.

Об этом сообщил журналист Константин Андриюк:

«У меня есть информация, что несколько дней назад Андрею Шевченко звонил Бобан. А это человек, который имеет отношение к УЕФА. И он сказал Шевченко, что УЕФА никогда не будет заступаться за Павелко, присылать эти письма и пугать».

Интересно, что выборы президента УАФ должны были состояться еще в марте 2022 года, но из-за войны, которая развязала россия, выборы были отложены.