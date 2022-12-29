Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УЕФА не будет защищать Павелко. Шевченко станет президентом УАФ?
Другие новости
29 декабря 2022, 20:35 | Обновлено 29 декабря 2022, 20:36
1347
3

УЕФА не будет защищать Павелко. Шевченко станет президентом УАФ?

Константин Андриюк сообщил, что у Шевченко был телефонный разговор с человеком из УЕФА

29 декабря 2022, 20:35 | Обновлено 29 декабря 2022, 20:36
1347
3
УЕФА не будет защищать Павелко. Шевченко станет президентом УАФ?
Instagram. Андрей Шевченко

Экс-наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко может стать главой УАФ, заменив Андрея Павелко, без последствий для украинского футбола.

Дело в том, что ранее появилась информация, что Украина может быть исключена из УЕФА и ФИФА, если Шевченко займет кресло президента УАФ через «черный ход». Однако теперь появилась информация, что УЕФА не будет никаким образом защищать Андрея Павелко.

Об этом сообщил журналист Константин Андриюк:

«У меня есть информация, что несколько дней назад Андрею Шевченко звонил Бобан. А это человек, который имеет отношение к УЕФА. И он сказал Шевченко, что УЕФА никогда не будет заступаться за Павелко, присылать эти письма и пугать».

Интересно, что выборы президента УАФ должны были состояться еще в марте 2022 года, но из-за войны, которая развязала россия, выборы были отложены.

По теме:
УЕФА готов к выходу россии из состава. Но назад могут не взять
Последний гвоздь в крышку гроба Европейской Суперлиги. Почему проект умрет?
«Не было единства». На россии сомневаются на счет перехода в Азию
Андрей Шевченко Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола выборы президента УАФ УЕФА Константин Андриюк
Источник Sportarena
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дудченко и Джима – восьмые в Рождественской гонке. Стал известен победитель
Биатлон | 28 декабря 2022, 21:35 1
Дудченко и Джима – восьмые в Рождественской гонке. Стал известен победитель
Дудченко и Джима – восьмые в Рождественской гонке. Стал известен победитель

Представители Франции заняли первое место в шоу-гонке

Источник: бюджет Ворсклы сократят на 40-50%
Футбол | 29 декабря 2022, 13:22 18
Источник: бюджет Ворсклы сократят на 40-50%
Источник: бюджет Ворсклы сократят на 40-50%

У полтавского клуба непростая ситуация

Бразильский легионер клуба УПЛ продолжит карьеру в Боснии и Герцеговине
Футбол | 29.12.2022, 19:09
Бразильский легионер клуба УПЛ продолжит карьеру в Боснии и Герцеговине
Бразильский легионер клуба УПЛ продолжит карьеру в Боснии и Герцеговине
Агент Роналду прервал переговоры с Аль-Насром
Футбол | 29.12.2022, 14:05
Агент Роналду прервал переговоры с Аль-Насром
Агент Роналду прервал переговоры с Аль-Насром
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 29.12.2022, 01:00
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ostrov Khortitsa
поменяли мразь на его кума((
Ответить
+1
Alex196
Неужели в стране людей не осталось .Везде Ермак засовывает Шевченко .и в НОК и в Уаф .Единственное преимущество если Шева будет возглавлять Уаф хотя трудно представить ведь Шева интеллектуально ограничен то хоть по крайней мере не будет сборную тренировать .не дай бог
Ответить
+1
romanchik.8409
Пеле умер...R.I.P
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Снова Мбаппе, снова пенальти. ПСЖ без Месси выиграл в матче Лиги 1
Снова Мбаппе, снова пенальти. ПСЖ без Месси выиграл в матче Лиги 1
29.12.2022, 00:05
Футбол
Массированный ракетный обстрел. В Киеве, Львове и Харькове слышны взрывы
Массированный ракетный обстрел. В Киеве, Львове и Харькове слышны взрывы
29.12.2022, 09:51 3
Война
Охрана, подмена! Почему Аргентина привезла на родину лишь копию Кубка мира
Охрана, подмена! Почему Аргентина привезла на родину лишь копию Кубка мира
28.12.2022, 13:38 5
Футбол
Рождественская гонка 2022. Расписание стартов
Рождественская гонка 2022. Расписание стартов
28.12.2022, 11:55 1
Биатлон
Каха КАЛАДЗЕ: «Власти Грузии не станут освобождать Саакашвили»
Каха КАЛАДЗЕ: «Власти Грузии не станут освобождать Саакашвили»
28.12.2022, 03:40 6
Другие виды
Тайсон ФЬЮРИ: «Самый важный бой — с Усиком. А кто такой этот Джошуа?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Самый важный бой — с Усиком. А кто такой этот Джошуа?»
27.12.2022, 18:11 4
Бокс
ЧМ в ЮАР – худший ЧМ века. Обнародован рейтинг мундиалей XXI столетия
ЧМ в ЮАР – худший ЧМ века. Обнародован рейтинг мундиалей XXI столетия
28.12.2022, 03:18 11
Футбол
Деньги – не главное. Самый богатый клуб мира вылетел во второй дивизион
Деньги – не главное. Самый богатый клуб мира вылетел во второй дивизион
28.12.2022, 04:40 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности