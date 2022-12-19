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19 декабря 2022, 14:59 | Обновлено 19 декабря 2022, 15:45
1886
7

Журналист: «В кресло президента УАФ черным ходом заводят Шевченко»

Игорь Бурбас прокомментировал ситуацию вокруг виртуального Исполкома

19 декабря 2022, 14:59 | Обновлено 19 декабря 2022, 15:45
1886
7
Журналист: «В кресло президента УАФ черным ходом заводят Шевченко»
Instagram. Игорь Бурбас

Украинский журналист Игорь Бурбас прокомментировал ситуацию вокруг виртуального Исполкома, который хотят провести 20 декабря, а также про риск исключения УАФ из ФИФА и УЕФА:

«Украинскому футболу грозит изоляция. Вот и приплыли…

Этим открытым письмом УЕФА и ФИФА сигнализируют, что власти в нашем футболе якобы увлекают рейдерским путем. И дело здесь совсем не в расследованиях против Андрея Павелко, их оставим следствию. Дело в том, как в кресло руководителя УАФ через черный вход заводят Андрея Шевченко.

Пока эта история складывается скандально. В Ньоне собрали доказательные свидетельства некоторых коллективных членов УАФ, которые под давлением и под диктовку письменно вынуждены сейчас изъявлять желание «сбить» скандального якобы Павелка и на его место тут же поставить прославленного якобы Шевченко.

А почему так безальтернативно? А как же свободные и демократические выборы? Разве у нас недостаточно достойных кандидатов, составивших конкуренцию? Зозуля – раз, Шовковский – два, Худжамов – три. И это как минимум те, кто с амбициями и упоминается сразу.

Так вот в швейцарском документе черным по белому указано – если государственные органы продолжат вмешиваться в футбольные дела - это будет иметь плачевные последствия в виде лишения УАФ членства в УЕФА и ФИФА. Под этими словами понимаем недопуск сборной к отбору и в соответствии с Евро 2024, устранение клубов от еврокубков, конец историческим перспективам провести чемпионат мира 2030 года. Нам еще этого не хватает.

В те времена, когда у нас 10 месяцев масштабная открытая кровавая война, продолжается борьба и страдания народа. А возрождение футбола является утешением и надеждой на мирную жизнь. И вот вдруг у нас здесь свои внутренние «войнушки». Правильнее ли сказать сведение счетов. Только какой ценой? Ценой изоляции?

Очевидно, что ситуация дойдет до кабинета Владимира Зеленского. Президенту Украины придется вмешиваться и решать, на чьей стороне здесь закон. И нет ли места произволу в борьбе за кресло руководителя УАФ.

О самом Андрее Шевченко. Почему же, собственно, он так спешит любым способом стать президентом УАФ завтра, 20 декабря. А потому что истекают сроки подачи кандидатов в Исполком УЕФА. Именно международная арена и является основной амбицией экс-тренера сборной. А кресло в Доме Футбола – только инструмент. Или кто-то думал, что резиденту Великобритании интересно копаться в болоте украинского футбола?

Но больше меня удивляет в этой ситуации, что без Шевченко самого Шевченко уже «женили». Он сам нигде до сих пор публично не изъявлял желания бороться за должность, об этом наперегонки трубят только СМИ. Возможно, стоило бы уже отреагировать на слухи-сплетни, а?

Ибо даже в приватном общении Шева уклоняется от этой темы. По моей информации, в начале прошлой недели у него был с президентом УЕФА телефонный разговор. Не очень приятный для себя. Александер Чеферин проинформировал амбициозного чиновника – если в Дом Футбола его «заведут» в обход закона, то двери в Исполком УЕФА для него навсегда закрыты. Шевченко пытался прикрыться именем Владимира Зеленского. Мол, это глава государства толкает на выборы. На это в ответ услышал, что лучше такой затеи отказаться, чтобы не запятнать свое легендарное имя.

P.S. Кстати, в Офисе Президента в эти выходные как раз была возможность проверить менеджерские способности Шевченко. Ему поручили полететь в Катар и договориться, чтобы перед финалом ЧМ показали видеообращение Зеленского. Как мы уже понимаем, эта миссия была провалена…».

Ранее стало известно, что ФИФА и УЕФА официально предупредили УАФ: если 20 декабря состоится виртуальный Исполком (на котором ожидается отстранение Президента УАФ Андрея Павелко и назначение на его место Андрея Шевченко), то УАФ будет исключена из УЕФА и ФИФА.

Главной причиной такой позиции ФИФА и УЕФА по отношению к УАФ является возможность нарушения устава УАФ. Согласно ему, только президент организации может созвать заседание Исполнительного комитета, тогда как оно должно обязательно проходить при его участии или же при участии одного из вице-президентов, которому будет предоставлено соответствующее письменное поручение.

К слову, кандидатуру Шевченко на пост главы УАФ официально выдвинули 2 декабря 2022 года.

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Андрей Шевченко ФИФА УЕФА Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола исполком УАФ выборы президента УАФ Игорь Бурбас
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Комментарии 7
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Oleksandr Kelym
Павелківська мафія - в дії !!! Барига і корупціонер Павелко зібрав навколо себе всю футбольну наволоч країни - ось зараз вони і заверещали через загрозу існуванню !
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+7
DK1961
Опубликовав очередную перекрученную ахметовскую бурбасятину в зищиту павелкинских воров спорт-уа показал. что... Ну вы сами понимаете что. Жалко, когда, воры в футбольном законе пытаются отвлечь внимание от своих преступлений с помощью международных федераций и некоторых СМИ. В числе которых и спор -уа? Да, меня могут сейчас забанить, но ведь истина дороже, не так ли?
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+5
Dreifus
По делу только последний абзац. Остальное домыслы и субъективное мнение.
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+3
Vladislav Pohily
Ну, судячи із цього спічу Рінат Ліанідич ставку на Шеву точно не
робить). Розумію, що всі зацікавлені сторони не білі пухнасті зайчики,
але намагання Павелки й Ко залишитись біля годівниці за будь-яку ціну,
навіть потопивши весь український футбол, виглядають просто жалюгідно.
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+2
Александр Чернокур
Будет тоже самое что Павелко Коньков Суркис .Через несколько лет будут гнать как коррупционера и помоями поливать.В нашей стране даже если бы он захотел быть.честным то никогда не выйдет.Те что тебе туда всовывают потребуют отдачи и послушания 
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+1
Gargantua
если Шевченко в разговоре с Инфантино додумался ссылаться на Зеленского, то он еще более, скажем так, интеллектуально ограничен, чем я думал. Он что, вообще не в курсе позиции ФИФА относительно вмешательства государственной власти в футбол?
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-1
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