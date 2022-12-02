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  4. Кандидатуру Шевченко официально выдвинули на пост президента УАФ
Украина. Премьер лига
02 декабря 2022, 15:59 |
588
1

Кандидатуру Шевченко официально выдвинули на пост президента УАФ

20 декабря все же собираются провести выборы

02 декабря 2022, 15:59 |
588
1
Кандидатуру Шевченко официально выдвинули на пост президента УАФ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Запорожская областная ассоциация футбола в лице ее председателя, одиозного экс-регионала Виктора Межейко выдвинула кандидатуру Андрея Шевченко на кресло президента УАФ. Об этом сообщает спортивный журналист Игорь Бурбас.

По словам Бурбаса, соответствующее заявление Межейко писал в кабинете губернатора Запорожской облгосадминистрации и при присутствии руководителя службы безопасности региона.

Также по информации журналиста, президента УАФ все-таки собираются выбирать 20 декабря, а сам Шевченко не в восторге, что на должность его продвигают, пренебрегая законами.

«Не менее важен нюанс, который не стоит упускать. Шевченко является резидентом Великобритании, а этот статус обязывает его находиться в этой стране минимум 183 дня из 365 в календарном году. Руководить украинским футболом дистанционно это не дело, поэтому на двух стульях тоже не усидишь. Здесь либо резидентом оставаться и забыть о президентстве, либо наоборот. Интересно, что выберет Шевченко?», – пишет Бурбас.

Как известно, на днях Печерский суд Киева избрал действующему президенту УАФ Андрею Павелко меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с возможностью внесения 9 миллионов 880 тысяч гривен залога. Залог за футбольного чиновника уже внесен.

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Андрей Шевченко Игорь Бурбас Виктор Межейко Украинская ассоциация футбола Андрей Павелко
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Источник Sport.ua
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Gargantua
его разве не посадили?
он же проходил по делу вместе с Пеклушенко, который застрелился.
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