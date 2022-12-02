Кандидатуру Шевченко официально выдвинули на пост президента УАФ

Запорожская областная ассоциация футбола в лице ее председателя, одиозного экс-регионала Виктора Межейко выдвинула кандидатуру Андрея Шевченко на кресло президента УАФ. Об этом сообщает спортивный журналист Игорь Бурбас.

По словам Бурбаса, соответствующее заявление Межейко писал в кабинете губернатора Запорожской облгосадминистрации и при присутствии руководителя службы безопасности региона.

Также по информации журналиста, президента УАФ все-таки собираются выбирать 20 декабря, а сам Шевченко не в восторге, что на должность его продвигают, пренебрегая законами.

«Не менее важен нюанс, который не стоит упускать. Шевченко является резидентом Великобритании, а этот статус обязывает его находиться в этой стране минимум 183 дня из 365 в календарном году. Руководить украинским футболом дистанционно это не дело, поэтому на двух стульях тоже не усидишь. Здесь либо резидентом оставаться и забыть о президентстве, либо наоборот. Интересно, что выберет Шевченко?», – пишет Бурбас.

Как известно, на днях Печерский суд Киева избрал действующему президенту УАФ Андрею Павелко меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с возможностью внесения 9 миллионов 880 тысяч гривен залога. Залог за футбольного чиновника уже внесен.