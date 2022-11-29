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  4. Деньги УАФ. За Павелко уже внесли 10 миллионов гривен залога
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29 ноября 2022, 17:10 |
2326
11

Деньги УАФ. За Павелко уже внесли 10 миллионов гривен залога

Павелко находится в Главном свидетельском управлении полиции у следователя

29 ноября 2022, 17:10 |
2326
11
Деньги УАФ. За Павелко уже внесли 10 миллионов гривен залога
Facebook. Андрей Павелко

Печерский суд избрал президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с возможностью внесения 9 миллионов 880 тысяч гривен залога. Залог за Павелко уже внесли.

Юрист по делу УАФ Денис Бугай дал комментарий:

«Сегодня было заседание Печерского суда. К сожалению, суд не прислушался к нашим аргументам и принял решение об аресте с возможностью внесения залога. Залог уже уплачен. Он уплачен УАФ. Сейчас завершаются юридические процедуры по подтверждению платежа. И надеемся, что вскоре Павелко появится в офисе УАФ и продолжит выполнение своих обязанностей".

Сообщается, что срок ареста составил 2 месяца, а залог 9 миллионов 880 тысяч гривен.

Юрист добавил, что сейчас Павелко находится в Главном свидетельском управлении полиции у следователя. УАФ ждет, что «через несколько часов» вопрос с залогом решится и Павелко отпустят.

По словам Бугая, они «категорически не согласны с решением суда и вообще с уголовным производством»:

«Следствие заявляет, что есть завладение средствами УАФ. Это неправда. Средства, о которых идет речь, – это была выплата за услуги, которые предоставлял УАФ известный футбольный судья Пьерлуиджи Коллина. Они имели все эти доказательства, но эти доказательства в суд не передали, а спрятали.

Это уголовное производство более 3 лет расследовалось НАБУ, и Офис генерального прокурора пришел к выводу еще год назад, что каких-либо признаков преступления со стороны Павелко нет, и передал это дело в полицию. И вот прошел год – и почему-то ни с того ни с сего, без каких-либо дополнительных действий было предъявлено это подозрение. Кроме того, в деле полностью отсутствует экспертиза».

Бугай также подчеркнул, что речь идет не о государственных средствах, а о деньгах Федерации, потому что «за последние 7 лет Федерация не получала никакого бюджетного финансирования». К тому же, по его словам, «в деле нет потерпевшего».

Бугай добавил, что это решение будут обжаловать.

Юрист уточнил, что речь идет о производстве о возможной коррупции ФФУ при строительстве футбольных полей, которое Национальное антикоррупционное бюро расследовало в 2018 году.

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Источник: Павелко арестован на два месяца
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Андрей Павелко УАФ арест криминал
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Источник Украинская правда
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Комментарии 11
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KIEWADIM
Да ладно, откуда такие деньги у чеснейшего человека)))
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+4
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Jakub Lukasz Salamaj
Повестку в армию ему пускай вручать, и на передовую. Это всё решение проблемы 
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+3
romanchik.8409
За деньги УАФ....Оху...ть...Пид..р бородатый 
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+3
Kovalchuk
Просто цирк
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+2
Gargantua
то есть на зарплату тренеру сборной у них денег нет а на залог Павелко есть?
какая это статья бюджета УАФ?
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+2
avk2307
Мені дуже цікавий склад комітету федерації який прийняв рішення про оплату 10 млн.
І це навіть не сутки пройшли а години...
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+1
bolelschik
Вот это да....
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+1
DK1961
Да и еще: не будьте наивными такими, бабло для оплаты ахметовское. Не исключен вариант, что сумма была известна ахметовским бандитам ДО СУДА. И перевод прошел быстро (через подставные фирмы, как обычно - свои бонусы ОПГ УАФ ахметов НИКОГДА не давал, не дает и не будет давать напрямую).
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0
DK1961
Ну это все и предсказывалось. Бандиты своих не сдают. Но еще не вечер, Уголовное дело не закрыто, вся борьба впереди - и в любом случае УГОЛОВНИК ВОЗГЛАВЛЯЕТ УКРАИНСКИЙ ФУТБОЛ. С чем я вас всех и поздравляю. Наверное пора уж привыкнуть: уголовник с ДВУМЯ судимостями ведь уже был президентом Украины, а теперь догнивает в Барвихе (под Москвой) и Ростове (на Дону).
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0
Kain_X_Rain
Теперь в НОК пойдет, туда только таких берут
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0
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