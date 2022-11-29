Деньги УАФ. За Павелко уже внесли 10 миллионов гривен залога

Печерский суд избрал президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с возможностью внесения 9 миллионов 880 тысяч гривен залога. Залог за Павелко уже внесли.

Юрист по делу УАФ Денис Бугай дал комментарий:

«Сегодня было заседание Печерского суда. К сожалению, суд не прислушался к нашим аргументам и принял решение об аресте с возможностью внесения залога. Залог уже уплачен. Он уплачен УАФ. Сейчас завершаются юридические процедуры по подтверждению платежа. И надеемся, что вскоре Павелко появится в офисе УАФ и продолжит выполнение своих обязанностей".

Сообщается, что срок ареста составил 2 месяца, а залог 9 миллионов 880 тысяч гривен.

Юрист добавил, что сейчас Павелко находится в Главном свидетельском управлении полиции у следователя. УАФ ждет, что «через несколько часов» вопрос с залогом решится и Павелко отпустят.

По словам Бугая, они «категорически не согласны с решением суда и вообще с уголовным производством»:

«Следствие заявляет, что есть завладение средствами УАФ. Это неправда. Средства, о которых идет речь, – это была выплата за услуги, которые предоставлял УАФ известный футбольный судья Пьерлуиджи Коллина. Они имели все эти доказательства, но эти доказательства в суд не передали, а спрятали.



Это уголовное производство более 3 лет расследовалось НАБУ, и Офис генерального прокурора пришел к выводу еще год назад, что каких-либо признаков преступления со стороны Павелко нет, и передал это дело в полицию. И вот прошел год – и почему-то ни с того ни с сего, без каких-либо дополнительных действий было предъявлено это подозрение. Кроме того, в деле полностью отсутствует экспертиза».

Бугай также подчеркнул, что речь идет не о государственных средствах, а о деньгах Федерации, потому что «за последние 7 лет Федерация не получала никакого бюджетного финансирования». К тому же, по его словам, «в деле нет потерпевшего».

Бугай добавил, что это решение будут обжаловать.

Юрист уточнил, что речь идет о производстве о возможной коррупции ФФУ при строительстве футбольных полей, которое Национальное антикоррупционное бюро расследовало в 2018 году.